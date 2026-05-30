ДПС почете героите на демокрацията в село Медовец

Паметта на жертвите на т.нар. “възродителен процес” беше отбелязана с поклонение в село Медовец, община Дългопол.

Зам.- председателят на НС и ПГ на ДПС Айтен Сабри определи тогавашните трагични събития като “една от най-болезнените страници в новата история на България”. На днешния ден се навършиха и 37 години от т.нар. “голяма екскурзия”, при която стотици хиляди турци и мюсюлмани бяха прогонени от родината си.

“Насилствената смяна на имената, посегателството върху човешкото достойнство, свободата на вярата и правото на самоопределение оставиха дълбоки рани в хиляди семейства.”, каза Айтен Сабри.

Тя подчерта, че Майските събития напомнят, за времената, в които държавната власт е използвана за натиск и страх, от които страда цялото обществото.

Затова днес, когато ставаме свидетели на действия срещу избрани представители на местната власт, включително случая със задържането на кмета на Кърджали Ерол Мюмюн, обществото има право да настоява за прозрачност, законност и справедливост, каза зам.-председателят на Народното събрание и ПГ на ДПС.

Тя повтори думите на лидера на ДПС Делян Пеевски, че ДПС „отказва офертата за страх“ и определи действията срещу представители на ДПС като политически натиск, на който ние няма да се поддадем, защото сме обединени и се подкрепяме, защитавайки правата на всеки български гражданин, отстоявайки свободата, достойнството и върховенството на закона.

На възпоменателното поклонение присъстваха зам.- председателят на ПГ на ДПС и Народното събрание Айтен Сабри, зам.-председателят на ДПС и кмет на Каолиново Нида Ахмедов, народните представители Сейфи Мехмедали, Левент Апти, Калин Стоянов, народните представители от 51-то НС Хюсеин Хафъзов, Исмаил Осман, Нурай Басри- зам.-областен председател на ДПС Варна и член на ЦС, Светлана Табакова -зам.областен председател и член на ЦС, Мехтил Ибрям-общински председател на Провадия, Алит Алит-общински председател на Аврен, Октай Мустафов-общински председател на Дългопол, Мустафа Юнуз-кмет на с.Медовец, Айрие Ибрямова-Председател на Женско дружество-област Варна, Мехмед Мехмедов- Областен младежки председател.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com