Халил Летифов: Длъжници сме на Родопите, пътищата - с приоритет

Днешното изслушване на регионалния министър Иван Шишков за свлачището в Родопите и алтернативните пътища беше навременно, защото този свлачищен процес фокусира отново всички проблеми около свързаността в Родопите. Сякаш това свлачище се активира, за да крещи, че проблемите са тежки и скъпо струващи. Това заяви зам.-председателят на ДПС и на ПГ на ДПС Халил Летифов, изразявайки отношението на групата си към изслушването на министър Шишков.

Множество са проблемите, които стоят пред Народното събрание и пред Министерски съвет в дългосрочен план за решения в полза на родопчани и всички хора, които ще ползват тази инфраструктура и от гледан точка и на пътната безопасност, подчерта Летифов.

Стана ясно, че основната артерия, която свързва магистралата със Смолян и границата е прекъсната. Затова трябва да си свършим работата така, че да решим проблема дългосрочно, каза народният представител от ДПС.

Пред нас стои въпросът какъв е подходът за решаване на проблема. Ние подкрепяме подхода на министър Шишков и ще подкрепим всяко действие, което ще разреши тези проблеми. Нужни са решения с дългосрочен характер. Работата на парче или кръпките няма да решат тези тежки проблеми. Пътищата са трудни, тежки, компрометирани, създават условия за пътно-транспортни произшествия, каза още Летифов. И подчерта спешната нужда от ремонт на пътя Гоце Делчев, Доспат, Борино, Девин, Смолян.

Главната артерия от Пловдив до Ксанти е вече прекъсната. Пътят към магистралата на практика е неизползваем. Отношението към Родопите трябва да е с приоритет. С малко повече внимание, защото това е единственият начин да стигнем до Родопите, каза Халил Летифов. Той припомни, че изминаването на пътя от източния до западния край на Родопите отнема повече от 3 часа. Родопчаните измерват пътя не в километри, а в часове и в завои, каза депутатът.

Всички ние сме длъжни на Родопчани. Ще подкрепим решенията в полза на всички хора и на родопчани, заключи Халил Летифов.

