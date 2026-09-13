Кабинет по Гергьовден
Радев отвя Борисов, голямото пренареждане започна
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Радев отвя Борисов, голямото пренареждане започна
Сега Доналд Тръмп трябва да действа решително по отношение на Русия - със санкции, с консолидиране с европейските партньори, казва топ конституционали...
Кабинетът се крепи на морален ангажимент към хората, каза лидерът на БСП
Доц. Милен Любенов коментира и връчването на втория мандат
София. Бюджетният дефицит към края на септември е 216,4 млн. лв., а по европейските средства - 144,1 млн. лв. Това се посочва в доклада на министъра н...
Депутатът обеща ГЕРБ да е конструктивна опозиция