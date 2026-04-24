Нетаняху криел рак на простатата

Израелският премиер Бенямин Нетаняху съобщи, че е бил диагностициран с рак на простатата, но по-късно е получил "чист здравен статус" след успешно проведено лечение и операция.

76-годишният Нетаняху поясни, че е запазил новината в тайна, за да не бъде използвана като пропаганда от режима в Техеран срещу Израел, съобщава The Sun.

В публикация в X той заяви, че е в отлично здраве и че заболяването е било открито в ранна форма при рутинен преглед, съобщава Bulgaria ON AIR.

Според лекарите заболяването е често срещано при по-възрастни мъже и е било предложено или наблюдение, или хирургична намеса.

Нетаняху избира незабавна интервенция и заявява, че е преминал през целенасочено лечение, което е довело до пълното овладяване на състоянието.

Премиерът разкрива още, че преди около година и половина е претърпял успешна операция за доброкачествено уголемяване на простатата и оттогава е под лекарско наблюдение.

По-късно при контролен преглед е открито малко образувание, като впоследствие е установено, че става дума за ранен стадий на рак. Лекарите съобщават, че няма разпространение или метастази.

Нетаняху преминава през лъчетерапия под наблюдението на проф. Аарон Поповцер от болница "Шаарей Цедек", към медицинския център "Хадаса" в Еерусалим.

Според лекарския екип състоянието е било успешно овладяно, а последващи изследвания потвърждават липсата на заболяване.

В изявлението си израелският премиер призовава гражданите редовно да се изследват и да следват медицинските препоръки, като подчертава важността на профилактиката.

Новината идва на фона на предстоящи дипломатически срещи и разговори между Израел, Ливан и САЩ, включително продължаване на примирието между Израел и "Хизбула".

По данни на международни източници преговорите между страните се определят като първи по рода си от десетилетия, като се обсъжда удължаване на прекратяването на огъня.





