Сериозна изненада. Какво гласят на Гуардиола

Настоящият мениджър на Манчестър Сити Пеп Гуардиола е отворен за възможността да стане селекционер на италианския национален отбор, съобщава "Gazetta dello Sport".

Испанецът има свободата сам да избере бъдещето си и това да поеме национален отбор е една от най-вероятните опции. Бивайки наставник на "гражданите", Пеп е всяка година под напрежение и всичко около него е динамично и точно това може да се окаже причината специалистът да иска малко почивка от клубен футбол и да стане селекционер.

Легендарният бивш защитник на Италия Леонардо Бонучи изказа мнението си за възможността Гуардиола да поеме отбора на родината му:

"Ако наистина трябва да започнем всичко отначало, бих избрал Пеп за треньор. Много ще е трудно да се случи, но това да мечтаеш не ти коства нищо".

Ако Гуардиола напусне Манчестър вероятен негов заместник би бил Енцо Мареска, като според източници вече е имало преговори с него в тази насока.

