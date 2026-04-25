Кошмар в края за Реал. Бетис измъкна точка и разклати трона

Реал Мадрид допусна нова неприятна грешка в битката за титлата, която може да се окаже фатална за амбициите му в Ла Лига. „Кралете“ завършиха 1:1 при визитата си на Бетис, след като изпуснаха победата буквално в последните секунди на двубоя.

Мадридчани държаха трите точки в ръцете си до третата минута на добавеното време, но с последната атака на мача домакините нанесоха своя удар. Ектор Белерин се оказа на точното място и реализира дебютното си попадение в испанския елит, превръщайки го в един от най-ценните голове в кариерата си.

Иронията за Реал бе още по-голяма - голът дойде от играч, свързан с Каталуния, а попадението може да се окаже подарък за големия съперник Барселона. Въпреки че изравнителният гол падна в последния миг, той не бе случаен - Бетис показа игра, която заслужаваше поне точка.

Преди това Реал поведе чрез Винисиус Жуниор още през първото полувреме, но не успя да задържи преднината си. Така „кралете“ записаха трета издънка в последните си четири мача - серия, която идва в най-неподходящия момент от сезона.

Проблемите за Реал в Севиля далеч не са случайни. Тимът няма победа като гост на Бетис вече пет години и продължава да се препъва на този стадион, като това бе поредната неуспешна визита.

След този резултат Барселона увеличава преднината си на осем точки и има мач по-малко. Всичко върви към сценарий, при който на 10 май, в директния сблъсък Ел Класико, каталунците могат да узаконят титлата по най-болезнения за Реал начин - срещу самия него.

