Драматично дерби! Автогол и пълен обрат (НА ЖИВО)

Вечното дерби ЦСКА - Левски роди драматичен мач на Националния стадион "Васил Левски" в София.

ПЪРВО ПОЛУВРЕМЕ

След само 11 минути игра ЦСКА излезе напред в резултата, и то по куриозен начин. Кристиан Макун върна топка към вратата на Светослав Вуцов, а стражът на "сините", под пресата на Йоанис Питас, пропусна кълбото под краката си и позволи да влезе във вратата. Така ЦСКА поведе с автогол на Макун - 1:0!

В минутите до края на първото полувреме Левски изглеждаше стъписан и трудно създаваше голови ситуации пред противниковата врата. Хората на Хулио Веласкес опитаха няколко удара от дистанция към вратата на Димитър Евтимов, който обаче се справи. Стигна се и до напрежение между Андрей Йорданов и Оливер Камдем, като и двамата получиха картони, предаде "Актуално".

В 42-ата минута Левски успя да изравни, и то отново след фрапантна грешка. Кристиан Макун изведе Евертон Бала в наказателното поле, а той опита подаване успоредно на голлинията. В опита си да изчисти топката, Адриан Лапеня я прати обратно на крака на Бала, който овладя и наказа грешката му, разписвайки се във вратата на Евтимов - 1:1!

В 45-ата минута Левски направи пълен обрат. Дълго диагонално подаване бе достигнато със сетни сили от Армстронг Око-Флекс на тъчлинията на левия фланг. Оттам той успя да пробие към наказателното поле и да извади топката за Акрам Бурас. Той пък успя да преодолее противников играч, а след това да нанесе удар от 15-на метра, за да вкара - 1:2!

ВТОРО ПОЛУВРЕМЕ

Втората част започна с размяна на атаки към двете врати. Радослав Кирилов можеше да накаже грешка в отбраната на ЦСКА, но Евтимов успя да го спре. Малко по-късно пък Алехандро Пиедраита излезе на опасна позиция в наказателното поле, но бе спрян от Кристиан Димитров. После Левски стигна до още две опасни ситуации - Око-Флекс изпусна от чудесна позиция, а Майкон пък уцели греда.

В 80-ата минута Левски сложи точка на спора. Евертон Бала успя да изведе Мазир Сула, а той хитро постави тялото си между топката и противников футболист, за да си осигури добра позиция. Оттам Сула продължи движението си към противниковата врата и нанесе удар към вратата на Димитър Евтимов, който порази целта - 1:3!

