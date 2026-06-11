Моуриньо взима световна звезда в Реал Мадрид

Жозе Моуриньо е решен да доведе Бернардо Силва на „Сантиаго Бернабеу“, твърди испанският всекидневник „АС“. Според новия наставник на Реал Мадрид, португалският полузащитник притежава нужните качества, за да се превърне в лидер както на терена, так и в съблекалнята на 15-кратния европейски шампион.

Халфът вече е свободен агент, след като договорът му с Манчестър Сити изтече. Въпреки че Барселона и Атлетико Мадрид бяха считани за фаворити за подписа му през юни, намесата на Моуриньо промени плановете на играча. Уверен в сериозния интерес от страна на „кралския клуб“, Силва е прекратил всички останали преговори.

След като Флорентино Перес си осигури нов президентски мандат, 31-годишният португалец бързо излезе на преден план като една от основните трансферни цели на Мадрид за лятото.

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