Роналдо влиза в Мондиал 2026 като финансовият крал на футбола

Кристиано Роналдо влиза в започващото днес Световно първенство като най-високоплатеният футболист на турнира. Португалският национал е начело в класацията на сп. „Форбс“ с приходи от 300 млн. долара за последните 12 месеца. От тях 235 млн. долара идват от футболната му дейност, а още 65 млн. долара са от рекламни договори.

Мондиал 2026 започва в САЩ, Мексико и Канада и за първи път ще събере 48 отбора в най-голямото издание в историята на турнира.

Роналдо продължава да бъде не само спортна, но и финансова машина. „Форбс“ отбелязва, че той е най-високоплатеният спортист в света за четвърта поредна година, а сумата от 300 млн. долара го поставя на равнище, достигано само от най-големите имена в глобалния спорт. Преминаването му в саудитския Ал-Насър промени мащаба на футболните заплати извън Европа и превърна португалеца в символ на новия финансов център на играта.

Втори в списъка е Лионел Меси със 140 млн. долара, а трети е Килиан Мбапе с 95 млн. долара. След тях се нареждат Ерлинг Холанд с 80 млн. долара, Винисиус с 60 млн. долара, Мохамед Салах с 55 млн. долара, Садио Мане с 54 млн. долара, Джуд Белингам с 44 млн. долара, Ламин Ямал с 43 млн. долара, Хари Кейн с 41 млн. долара и Неймар с 38 млн. долара. Така класацията събира различни поколения - от Роналдо и Меси до Ямал, който вече е сред най-скъпите млади лица на световния футбол.

„Форбс“ включва общо 11 футболисти в подреждането на най-високоплатените играчи на Световното първенство. Разликата между Роналдо и останалите е огромна - приходите му са повече от два пъти по-високи от тези на Меси и над три пъти по-големи от сумата при Мбапе. Това показва колко силно договорът му в Саудитска Арабия и глобалният му рекламен образ продължават да влияят върху футболната икономика.

Световното първенство ще се проведе от 11 юни до 19 юли и ще бъде първото с 48 участници. ФИФА посочва, че турнирът ще се играе в три държави домакини - Канада, Мексико и САЩ, а форматът включва 104 мача. Откриването е в Мексико Сити, където домакините от Мексико започват турнира срещу Република Южна Африка.

Разширеният формат прави Мондиал 2026 най-мащабното световно първенство досега. Повече отбори означават повече пазари, повече телевизионни приходи, повече спонсорски интерес и още по-голяма сцена за играчите, чиито имена вече струват стотици милиони. В този контекст класацията на Форбс не е просто любопитна подредба на богатството, а снимка на футбола като глобална индустрия.

За Роналдо това световно първенство носи и допълнителен заряд. На 41 години той остава сред най-разпознаваемите спортисти на планетата и продължава да бъде търговска марка, която работи далеч отвъд терена. Мондиалът може да се окаже една от последните му големи сцени с националния отбор, но финансовата класация показва, че влиянието му в играта изобщо не изглежда към края си.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com