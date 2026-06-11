Любо Пенев се завърна след коварната болест: Това е война, но аз ще победя!

Легендата Любослав Пенев се завърна! Той официално става треньор на Локомотив София, след като в последните месеци води битка с коварно заболяване.

"Първо искам да благодаря за този интерес. Приветстваме го с добре дошъл в любимия клуб. Той има кръвна връзка с Локомотив София - неговият баща и неговият чичо са играли за нас. Дано вдигне посещаемостта", обяви шефът Веселин Стоянов.

"В момента се чувствам добре, изследванията са добри. Това ми дава възможност да се върна към моето ежендвие. Вярвам, че с тази крачка ще се възстановяа напълно. Лечението продължава - все още никой не знае колко време ще продължава. Някои хора викат битка. Това е война. Но аз ще бъда крайният победител", започна Пенев.

"Темата е футбол. Всеки се променя с времето. Наблюдавал съм всичко в българсккия футбол. Днес започва и Световното първенство. Пак ще гледаме и анализираме", добави той.

"Аз не съм много по приказките. Не очаквайте да говорим за моето възстановяване. За мен се грижат отлични специалисти - в Германия и България, и им имам доверие. Няма мърдане, следвам всичко", каза още Ел Голеадор.

"Има малки детайли по моя екип, като скоро ще стане ясно всичко в сайта на клуба. Ще имам помощници, анализатори и т.н", добави Пенев.

"Собствениците на клуба ги интересува футбол. Те поискаха треньора Любослав Пенев и така стана контакта. Говорим от доста време, приятелски също - и станаха нещата. Има договори и заповаме да работим. Имаме много добър синхрон, което ме радва. Мислим в едина посока", заяви легендата.

"Винаги си поставям големи цели. След няколко дни започваме подготовка. Целите пред мен са много високи, аз съм много взискателен. Няколко от момчетата са работили с мен. Другите ще усетят какво искам от тях. Желая по-добри резултати от миналия сезон", каза Ел Голеадор.

"Баща ми и чичо ми са тръгнали от Локомотив. Тази връзка от днес се подновява. Дано имаме полезни резултати", припомни Пенев.

"Радвам се, че разговорите преминаха много успешно. Аз имах спортно-технически претенции. Важное да има баланс. А такъв има. Това е предпоставка за отлични резултати. Предстои ни подготовка, след това мачове. Мислех, че първенството ще започне по-късно, но за мен лично започва рано. Трябваше да е след 1 август, а в средата на юли ще са големи жеги. Аз обаче не взимам решенията", каза той.

"От понеделник започваме подготовка. В сряда пътуваме за Банско. Там имаме 3 контроли. След това ще имаме и четвърти мач, представяне на отбора на нашия стадион. В движение ще има неща, които ще променяме. Изисква се просто професионализъм и да печелим точки", добави Любо.

"Гласуват ми огромно доверие и аз няма да ги разочаровам. Много хора щяха да се чудят дали съм добре или не съм", продължи легендата.

"В момента се работи по двата терена - основния и подготвителния. Заради това искахме да сме гости в първия мач. Само ние ще играем на нашия стадион, Септември София няма да ги има", каза пък собственикът Веселин Стоянов.

"Терените ще бъдат перфектни. Работи се по тях. Плюсът е, че само ние ще играем там", добави Пенев.

"Набелязали сме хора, които искаме да привлечем. Има дълъг списък с футболисти, които ще бъдат освободени. Те не донесоха това, което очаквахме от тях. Това ще стане ясно в понеделник или вторник. Тогава ще обявим и кой идва", заяви още Веселин Стоянов.

"Грешки се допускат навсякъде. ВАР прави грешки и във водещите първенства. Хора сме, всеки може да обърка. Но нали за това е ВАР - да помогне. За да няма ощетявани. Ще видим това, което предстои. Ще има и нови правила. Трябва да помагаме на 22-ата на терена. Да има един спектактъл. Искам да играем добър футбол, рентабилен, смислен. Нека феновете да са доволни. Нали всичко е заради тях", припомни Любослав Пенев.

"Миналият шампионат беше провал за нас. Положихме усилия, но не успяхме. Желанието ни е да играем добър футбол, атракитвен и да побеждаваме. Не искам да поставям конкретно място", каза Веселин Стоянов.

"Целта е по-напред от 8-ото място. Ще има конкуренция, изисквания и всеки трябва да изпълнява всичко по най-добрия начин. Няма да има кофморт", добави Пенев.

"Не знам кой ще стане световен шампион. Гледам футбола през друга призма. Интересно е. Има фаворити. За пръв път Световно първенство ще има 48 отбора. Това са интереси и финанси. За мен форматът трябва да е по-малък, само с най-добрите. Много натоварване е това за футболистите. Аз като бях национален селекционер играехме по 4-5 мача на година. А сега са 7-8 мача. Нагоре-надолу, някои отбори са като асансьор", каза Ел Голеадор, предаде "Гонг".

"Имаме препоръки към директора на школата. И ние ще привлечем младоци. Ще имаме това правило предвид. Дори още повече млади футболисти ще искаме да играят, повече българи. Догодина щсигурно ще приемат и правило за играч до 21 години. Това е крачка, но е къса крачка. Колкото по-малко българи играят, толкова по-лошо се отразява това на националния тим. Аз специално, харесвам да работя с млади футболисти. Показал съм много млади играчи на българската публика. Много от тях са отишли в чужбина, били са национали. Трябва търпение. Защото играч на 19, 20, дори до 23 години, те не са формирани футболисти. Дори до 25 години, бих казал. Приветствам това правило, дано се натисне да изпозлваме още повече българи, което е окей", завърши Любо Пенев.

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