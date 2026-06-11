Огромни трансферни новини за Левски! Национал е пред завръщане, двама са взе по-близо

Огромни трансферни новини за шампиона „Левски“.

20-годишното крило Адриан Райчев е близо до завръщане на „Герена“, след като „сините“ са се договорили с италианския „Пиза“. Очаква се трансферът да бъде финализиран в най-скоро време. Райчев се привлича с цел да помогне на отбора да изпълни новото правило в efbet Лига, което задължава клубовете да започват мачовете с поне един играч под 23 години (или да плащат сериозна финансова компенсация). С неговото привличане, заедно с други млади таланти като Асен Митков, Стивън Стоянчов и Огнян Владимиров, „Левски“ разширява опциите си за състава и инвестира в познат за клуба български талант.

Освен това „Левски“ е в заключителния етап на преговори за един от най-амбициозните си летни трансфери – привличането на 24-годишния босненски национал Иван Башич. В момента полузащитникът е собственост на казахстанския „Астана“ и се подготвя за участие на Световното първенство, където утре се очаква да започне като титуляр срещу Канада.

За да изпревари евентуално поскъпване на играча след Мондиала, ръководството на „сините“ е ускорило преговорите и е готово да инвестира сериозна сума, за да финализира сделката още в настоящия трансферен прозорец. Голямо спортно-техническо предимство за българския клуб е фактът, че халфът притежава хърватски паспорт и няма да заема квота за чужденец извън Европейския съюз. Башич, който премина в „Астана“ през 2025 г. и има договор до 2028 г., се намира в добра форма, като от началото на сезона е записал 14 мача, 3 гола и 3 асистенции.

Също така „Левски“ е на финалната права за привличането на 25-годишния дефанзивен полузащитник Хусем Мрезиг от руския „Динамо“ (Махачкала). Информацията за напредналите преговори беше потвърдена и от изпълнителния директор на клуба от Дагестан – Шамил Газизов, който уточни, че макар параметрите с играча да са изчистени, окончателното споразумение между двата тима предстои.

Самият алжирски футболист е склонен да премине на „Герена“, като основен фактор за решението му е предстоящото участие на „сините“ в европейските клубни турнири. Мрезиг беше ключова фигура за „Динамо“ през изминалия сезон, записвайки 37 мача, 3 гола и 2 асистенции. Очаква се трансферът да бъде официално финализиран в най-кратки срокове, преди старта на лятната подготовка на руския тим на 20 юни.

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