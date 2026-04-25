Веласкес опитва изненада за дербито с ЦСКА

Съставът на Левски за предстоящото вечно дерби с ЦСКА отново изглежда трудно предвидим. През целия сезон треньорът Хулио Веласкес демонстрира нестандартни решения, а изборът му за този мач се очаква да бъде поредната изненада.

Испанецът вече привлече внимание с необичайна тактическа постройка в предишния сблъсък, когато използва четирима централни защитници. Сега обаче се очаква по-класическа линия в отбрана, в която ще започнат Кристиан Димитров и Кристиан Макун, а Стипе Вуликич и Никола Серафимов ще останат резерви.

По фланговете на защитата ще действат Майкон, който се завръща след наказание, и Алдаир отдясно.

В средата на терена сигурни титуляри са Георги Костадинов и Акрам Бурас, които ще оформят ядрото в халфовата линия.

В предни позиции вариантите пред Веласкес са няколко. При използване на Хуан Переа като централен нападател по крилата ще действат Радослав Кирилов и Армстронг Око-Флекс, а Евертон Бала ще заеме ролята на плеймейкър.

Алтернативният вариант включва Бала като фалшива деветка, което би отворило място за включване на Мазир Сула или Гашпер Търдин.

В последното дерби нападението на Левски бе водено от Око-Флекс, което допълнително подчертава непредвидимостта в избора на Веласкес.

В състава на „сините“ има и футболисти, които трябва да внимават с дисциплината. Светослав Вуцов и Гашпер Търдин са заплашени от наказание при нов жълт картон, докато Акрам Бурас рискува да пропусне два мача при следващо официално предупреждение.

