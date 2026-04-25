Столична община излезе с позиция за стадиона на Левски

Председателят на Столичния общински съвет Цветомир Петров увери, че Съветът и Столична община остават партньори на Левски и гаранти по проекта за модернизиране на стадион „Георги Аспарухов“. Той излезе с позиция по повод изграждането на нов и модерен стадион на мястото на сегашното съоръжение.

Ето какво заяви Петров по темата със спортното съоръжение:

“Големите проекти изискват смелост и здрава основа. Ключов момент, който направи днешните планове възможни, беше прехвърлянето на стадиона и комплекс “Герена” от държавата към Столична община. Този процес, който инициирахме съвместно с кмета Васил Терзиев, осигури на клуба необходимата административна стабилност, за да може проектът да стартира върху здрава основа. Очакваме заявената готовност от новия собственик на клуба да стане реалност и София да може да става домакин на световни футболни срещи, както и на други мащабни събития.

Предстои същинската работа – ясна и модерна визия, устойчив финансов модел и прозрачност на всяко решение. Ролята на Общината остава на партньор и гарант. Подобна мащабна инвестиция е ангажимент не само към клуба, но и към градската среда и всички фенове. София заслужава модерна спортна инфраструктура на високо ниво – за всички клубове и за всички фенове.”

