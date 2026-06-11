Малена Замфирова вдъхна кураж на Иван Иванов преди големия европейски вот

Сноубордистката ни Малена Замфирова пожела успех на тенисиста Иван Иванов преди участието му в наградите „Пьотър Нуровски“ за най-добър млад спортист на Европа. Замфирова вече спечели отличието в зимното издание, а Иванов е сред шестимата финалисти в лятното издание на приза.

За първи път в историята двама български спортисти попадат сред финалистите в тази престижна надпревара. Гласуването ще се проведе по време на 55-ата Генерална асамблея на Европейските олимпийски комитети в Будапеща, която се открива утре.

Българска подкрепа преди големия момент

Малена Замфирова изпрати силно послание към Иван Иванов преди решаващото гласуване. Двамата не се познават лично, но успехът на сноубордистката в зимното издание на наградите превръща думите ѝ в жест от спортист, който вече е минал през същото европейско признание.

„Не се познаваме лично, но знам колко комплексен спорт е тениса и колко трудно се успява в него“, казва Малена в своето обръщение.

Думите й идват в момент, в който Иванов вече е част от елитния кръг на най-обещаващите млади спортисти в Европа. Според Европейските олимпийски комитети българският тенисист е номиниран след силен сезон 2025, който го утвърди като едно от най-интересните млади имена в световния тенис.

Вотът ще бъде в Будапеща

Победителят ще бъде избран по време на 55-ата Генерална асамблея на Европейските олимпийски комитети в Будапеща. Във форума ще участват председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева и генералният секретар Данаил Димов.

Очаква се на Общото събрание да присъства и председателят на Международния олимпийски комитет Кърсти Ковънтри. Това ще бъде първата й реч пред европейското олимпийско семейство след избирането ѝ за председател на МОК през 2025 г.

Наградите „Пьотър Нуровски“ се утвърдиха като една от най-видимите сцени за младите спортни таланти на континента. Българското присъствие тази година е особено силно, защото успехът на Замфирова вече даде зимен триумф, а Иванов влиза в битката за лятното отличие.

Европейският спорт гледа към следващите големи форуми

Асамблеята в Будапеща ще направи преглед на работата на Европейските олимпийски комитети през последните 12 месеца. В първия ден е предвидена специална сесия за Истанбул 2027, защото Европейските игри навлизат във финалната фаза на подготовката си, по-малко от година преди началото.

Председателят на Координационната комисия на ЕОК Михай Ковалиу и Организационният комитет на Истанбул 2027 ще представят актуална информация за подготовката. Делегатите ще получат данни и за двата Европейски младежки олимпийски фестивала през 2027 г. - зимния в Брашов, Румъния, и летния в Линяно Сабиадоро, Италия.

В програмата е включено и връчването на Ордена за заслуги на ЕОК. На този фон участието на Иван Иванов в наградите за най-добър млад спортист поставя България в центъра на една от най-важните теми на форума - бъдещето на европейския спорт и новото поколение шампиони.

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