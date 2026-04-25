Знков вратар отсече. Има ли уговорки между ЦСКА и Лудогорец

Бившият вратар на ЦСКА и Лудогорец – Владислав Стоянов, е сигурен, че има изключителен феърплей между отборите по време на ½-финалите за Купата на България. Във вторник „орлите“ загубиха след обрат с 1:2 от „армейците“ и сега предстои реванш.

Ветеранът е категоричен, че дори да има уговорка – решението не може да бъде спуснато на футболистите, които биха негодували при подобен развой.

„Добрата игра на ЦСКА този път донесе успех. Познавам добре директорите и собствениците на Лудогорец и тяхното мислене. Грам не ми минава през акъл да има даже теоретичен шанс да се разберат двамата собственици. Дори това да стане – решението не може да се спусне на играчите.

Единственият шанс е да се излезе с юношите, но като гледам отборите бяха с най-добрите си играчи“, уточнява Стоянов в своето предаване.

