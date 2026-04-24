Москва излезе с позиция какво се случва в България

Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова коментира по време на брифинг, че категоричната победа на „Прогресивна България“, оглавявана от Румен Радев, е знак за ясно изразено обществено желание за промяна в страната.

Тя подчерта, че Москва ще формира по-конкретна оценка едва след като стане ясно какви действия ще предприеме новото българско управление.

Изявленията от Москва идват на фона на засилен интерес към външнополитическата ориентация на България след изборите.

Очаква се новото управление да даде ясни сигнали относно приоритетите си както във вътрешен, така и в международен план.

Предстои да стане ясно дали политическите промени в страната ще окажат влияние върху регионалната и европейската среда, както и върху отношенията с ключови международни партньори.

