Асен Василев драсна клечката в коалицията ПП-ДБ

Депутатите, спечелили квота за Народното събрание от два района, избраха от кой да влязат. Окончателният състав на народните представители ще стане ясен утре, казаха от ЦИК за bTV. Лидерът на „Прогресивна България“ Румен Радев избра столичният 25-и МИР.

Председателят на ГЕРБ Бойко Борисов избра Пловдив.

Съпредседателят на ПП-ДБ Асен Василев обяви, че ще влезе от Пловдив. Това означава, че Манол Пейков няма да е депутат.

Така е драсната клечката в коалицията и вече е въпрос вна време до разделянето им.

Делян Пеевски, който е начело на ДПС, ще влезе от Кърджали.

Председателят на „Възраждане“ Костадин Костадинов ще е депутат от София.

Oт ЦИК отчитат, че тези избори са били с доста по-малко грешки спрямо предишни.

„Равносметката е, че като брой протоколи спрямо предишни избори, сгрешените са със 100 по-малко. Но видовете грешки при въвеждането в районните избирателни комисии е с около 50% по-малко. Установихме, че може би около 90% от грешките са в преференциите“, заяви председателят на ЦИК Камелия Нейкова.

Много въпроси предизвика и попадането на името на Ивайло Калушев в изборните списъци. Името му фигурираше в 16-а изборна секция в Монтана. От Централната избирателна комисия обясниха присъствието на мъртъв човек с неактуализирани списъци. Списъците са изготвени на 27 февруари, актът му за смърт е издаден на 18 март. Затова той фигурира в предварителните списъци“, каза Нейкова.

До момента 21 избрани за депутати отказаха да влязат в парламента. Очаква се ЦИК да обяви окончателния поименен състав на 52-рото Народно събрание. По-рано комисията публикува и разпределението на мандатите между политическите сили.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com