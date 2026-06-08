Министрът на транспорта със срещи на върха в Люксембург

Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев представи позицията на България по време на днешното заседание на Съвета на Европейския съюз по транспорт, телекомуникации и енергетика в Люксембург. В работата на съвета взе участие и заместник-министърът на транспорта и съобщенията Христина Велинова. България потвърди последователната си линия за реалистичен и социално справедлив екологичен преход, който не създава излишни административни и финансови тежести за бизнеса и гражданите.

В областта на сухопътния транспорт министър Пеев се обяви за балансиран подход спрямо новите изисквания към корпоративните автопаркове. Той подчерта, че страната ни подкрепя „зеления преход“, но той трябва да се реализира чрез икономически стимули и обмен на добри практики, вместо чрез задължителни квоти за регистрация на екологични автомобили, които биха натоварили малките и средни предприятия. Министърът отбеляза, че правилата трябва да се съобразяват с различната степен на готовност на зарядната инфраструктура в отделните държави членки.

По време на дебатите за декарбонизация бе изтъкнато значението на железопътния транспорт като екологична алтернатива. Бе подчертано, че България вече изпълнява конкретни действия за неговата модернизация чрез закупуването на нови електрически влакове с финансиране по Националния план за възстановяване и устойчивост.

В рамките на Съвета министър Георги Пеев проведе двустранни срещи с колегите си от Франция и Хърватия. В срещата си с френския министър на транспорта Филип Табаро, министър Пеев постави акцент върху необходимостта от добро сътрудничество между контролните органи в областта на автомобилния транспорт при стриктно спазване на европейското законодателство и избягване налагане на неправомерни глоби на пътя. Бе потвърдена готовността за намиране на трайно решение. С държавния секретар по морските въпроси, транспорта и инфраструктурата на Хърватия Томислав Михотич бе дискутирана възможността за откриване на директна въздушна линия София – Загреб.

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