ДБ в твърда позиция: Бърза смяна на ВСС и стоп на дълговата спирала

„Няма да си мълчим, ако управляващите се отклонят от идеята за разграждане на модела.“ С тази остра заявка Божидар Божанов очерта позицията на „Демократична България“ по време на консултациите при президента Илияна Йотова. Формацията влиза в ролята на опозиция, но с ясна готовност за активен контрол и натиск по ключовите теми.

Представители на „Демократична България“, сред които Ивайло Мирчев, Божидар Божанов и Атанас Атанасов, обсъдиха с държавния глава приоритетите пред новото управление. Йотова потвърди амбицията до края на седмицата да има редовен кабинет и подчерта, че абсолютното мнозинство носи както предимства, така и сериозна отговорност.

Тя открои заявените от ДБ приоритети - борбата с корупцията, елиминирането на олигархичния модел, противодействието на организираната престъпност и съдебната реформа, както и активната роля на България в Европа. Президентът постави и конкретен въпрос - какви ще бъдат червените линии при приемането на бюджета.

Божидар Божанов призна, че формацията приема ролята си на опозиция, но подчерта, че тя няма да бъде пасивна. „Разделянето не е най-ефективният подход, но ще бъдем конструктивна опозиция. Няма да си мълчим, ако управляващите се отклонят от идеята за разграждане на модела“, заяви той.

Той предупреди за риск от прегрупиране на същите зависимости. „Има опасност моделът да се пренареди. Срещу това трябва да има отпор. Максимално бързо трябва да се смени ВСС“, подчерта Божанов.

По думите му сроковете са критични. „До края на юли трябва да има нови членове, за да може да се избере нов главен прокурор. Изборът на ВСС не е реформа, а първа необходима стъпка“, допълни той.

Ивайло Мирчев постави акцент върху финансовата политика и предупреди за рисковете пред бюджета. „С учудване видяхме, че се говори за таван на дълга. Това не звучи добре. От 30 години има такъв механизъм и не бива да се създава допълнително напрежение“, заяви той.

Той очерта ясни граници за бюджетната политика. „Не трябва да се пипат данъците, не трябва да се пипат заплатите на военните. Дефицитът не бива да надвишава 3 процента. Всички трябва да плащат осигуровките си“, подчерта Мирчев.

Според него държавата трябва да предприеме по-решителни действия. „Администрацията е раздута и трябва да бъде коригирана. Ще действаме с десни политики, за да не влезем в дългова спирала“, заяви той.

Атанас Атанасов насочи вниманието към баланса на властта. „Концентрацията на власт дава възможност за стабилност, но е необходим силен институционален контрол. Първият тест ще бъде изборът на нов председател на ДАНС, който трябва да бъде партийно неутрален“, подчерта той.

Президентът Йотова от своя страна направи положителна оценка за работата на служебния финансов министър и подчерта, че стабилизирането на бюджета ще бъде първото голямо изпитание пред бъдещото управление.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com