Нова партия! Божанов с гореща оферта

Ще има ли нова партия вдясно? Въпросът стана актуален, след като съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов подкрепи идеята за обединение в единен субект на партиите от сегашната коалиция ПП-ДБ. Това са "Да, България", ДСБ и "Продължаваме промяната". „Да, България“ предлага пътна карта към единен политически субект – една партия, която да включва както партиите от настоящата коалиция, така и формации извън нея, каза Божанов с пост във фейсбук.

Идеята идва като контрапункт на Бойко Борисов, който на първата си пресконференция след изборите обяви, че ще работи за силна дясна коалиция с партиите в парламента и извън него.

Божанов напомня, че след 2001 г. център-дясното пространство преминава през постоянен цикъл на роене и последващо коалиране. "В единния субект естествено ще има различни течения, мнения и вътрешна демокрация – това е нормално, когато обединението е на базата на общи демократични ценности", смята Божанов.

Божанов подчертава, че моментът е особено подходящ, тъй като предстоят президентски избори, на които за първи път от много време демократичните сили имат реален шанс за силен резултат. Предстои дълъг период в опозиция, тъй като свалянето на правителство, излъчено от солидно парламентарно мнозинство, би изисквало сериозни събития. Този период предоставя необходимото време за изграждане и укрепване на единния субект, така че да е готов за следващите избори, смята политикът..

„Сега е моментът да се мисли и действа стратегически, с дълъг хоризонт, загърбвайки дребнотемията и тясно-партийното его“, заключава съпредседателят на „Да, България“. Предложението на ДБ за коалиционно споразумение с ПП и ДСБ се разглежда като първа стъпка към тази по-дълбока интеграция.

