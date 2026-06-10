България тръгва рамо до рамо с глобалния гигант Индия

България и световната технологична суперсила Индия подготвят безпрецедентен скок в двустранните си отношения, насочен към сектори с огромна добавена стойност. По време на официална среща в Министерския съвет министър-председателят Румен Радев и министърът на външните работи на Република Индия Субрахманям Джайшанкар начертаха нова, силно прагматична рамка за партньорство, която надхвърля традиционната дипломация и навлиза в сферата на бъдещето.

Като ключови стълбове на бъдещото сътрудничество бяха официално обявени високотехнологичният сектор, икономиката, развитието на изкуствения интелект и изследването на дълбокия космос.

Фабрики за изкуствен интелект и инвестиции от бъдещето

По време на разговора беше потвърден отличният политически диалог между София и Ню Делхи, но и двамата лидери бяха категорични, че е време в отношенията да се внесе много повече бизнес прагматизъм. Премиерът Радев акцентира върху сериозния напредък на България в дигиталната трансформация и изграждането на иновационна екосистема, която привлича ключови научноизследователски инвестиции.

Големият коз на страната ни на международната технологична карта, който беше дебело подчертан пред индийския дипломат №1, е фактът, че България е сред едва шестте държави в целия Европейски съюз, избрани да изградят високотехнологични фабрики за изкуствен интелект с мащабно европейско финансиране. Този статут отваря вратите за съвместни проекти с Индия – лидер в глобалния ИТ сектор.

От изкуствения интелект до Космоса и Боливуд

Динамичните геополитически и технологични промени в световен мащаб налагат спешни мерки за повишаване на конкурентоспособността, обединиха се Радев и Джайшанкар. Двете страни виждат огромен потенциал в съвместното разработване на космически технологии и космически изследвания, където Индия вече има доказани исторически постижения.

Изненадващ, но изключително печеливш акцент в преговорите се оказа и възможността за по-активно партньорство в сферата на филмовата и развлекателната индустрия. Премиерът Радев отбеляза, че България се утвърждава като една от най-предпочитаните световни дестинации за заснемане на скъпи международни кинопродукции. Привличането на индийския филмов гигант Боливуд у нас би дало мощен тласък на редица свързани местни индустрии и туризма.

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