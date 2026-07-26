Президентската битка се разгаря, ГЕРБ крие своя ход

ГЕРБ най-вероятно ще обяви кандидатите си за президент и вицепрезидент през септември, следвайки традицията от предишни кампании. Партията обаче не е притисната от крайни срокове и няма намерение да избързва с решението, заяви депутатът от ГЕРБ-СДС и бивш външен министър Георг Георгиев пред БНТ. Той подчерта, че формацията сама определя политическите си ходове и ще постави интереса на гражданите на първо място. Георгиев коментира и обявената кандидатура на Илияна Йотова, която определи като очаквана и логична.

ГЕРБ няма да бъде притискан за кандидата

По думите на Георгиев ГЕРБ винаги е вземала самостоятелно решенията си за президентските избори. Той подчерта, че партията няма да се влияе от чужди кандидатури или от опити да бъде въвлечена в преждевременно обявяване на своята двойка. „ГЕРБ е била винаги автономна във взимането на решенията си и се е ръководила от най-добрия интерес на гражданите на първо място предвид кандидатите си за президент“, заяви депутатът.

Той припомни, че през годините партията обикновено е представяла кандидатите си за президент и вицепрезидент през септември. Според него е логично същият подход да бъде следван и сега. „Традиционно в годините назад ние септември сме обявявали кандидата си за президент и вицепрезидент. Много логично би било и сега да постъпим така“, каза Георгиев.

Няма краен срок, който да налага бързане

Депутатът даде знак, че в ГЕРБ не приемат началото на кампанията на останалите партии като причина за незабавна реакция. Решението ще бъде взето според вътрешния график и политическата преценка на формацията. „Тук няма нещо, което да пресира или налага избързване. Няма нещо, което гоним като крайни срокове“, подчерта той.

Думите му показват, че ГЕРБ възнамерява да запази неизвестността около своя кандидат поне до традиционния за партията срок. Георгиев не посочи имена и не даде знак дали вече се обсъжда конкретна президентска двойка.

Кандидатурата на Йотова не изненадала ГЕРБ

Георгиев коментира и решението на Илияна Йотова да обяви кандидатурата си за президент на предстоящите избори. Според него този ход е бил напълно предвидим. „Не мисля, че госпожа Йотова с нещо е изненадала. Най-логичен от нейна страна ход“, заяви депутатът.

Той подчерта, че обявяването на една кандидатура не променя автоматично плановете на останалите политически сили. Всяка партия има собствена стратегия и ще избере момента, в който да представи своя претендент. „Оттук нататък останалият политически процес продължава да си върви. Всички партии имат свой собствен план, по който се движат“, каза Георгиев.

Вицепрезидентът остава голямата неизвестна

Според депутата кандидатурата на Йотова все още не дава пълна картина за президентската двойка, с която тя ще участва във вота. Неизвестно остава кой ще бъде предложен за вицепрезидент. „Тя също има въпросителна, на която се оказа, че трябва да отговори, а именно - кандидатът за вицепрезидент“, посочи Георгиев.

Така след първото официално заявено име вниманието се насочва както към партньора на Йотова, така и към решенията на останалите партии. ГЕРБ засега запазва своя ход и дава знак, че няма да позволи темпото на кампанията да бъде определяно от политическите й съперници.

Фронт срещу ПП и ДБ

Георгиев отправи остра атака и срещу „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“, които вероятно ще бъдат сред основните политически противници на ГЕРБ и в президентската кампания. Според него двете формации постоянно поставят граници, чертаят разделителни линии и дават обещания, които впоследствие не успяват да спазят.

„Колегите от „Демократична България“ и от „Продължаваме промяната“ са много добри в заклинанията, в клетвите. Те постоянно чертаят линии, поставят граници, лимити. Там е много сложно човек вече да се ориентира“, заяви депутатът.

По думите му именно политиката на ПП и ДБ е довела до създаването на настоящото правителство, което сега двете формации активно критикуват в Народното събрание. Георгиев им възложи основната отговорност за политическата нестабилност и пропуснатите възможности през последните пет години.

„Ако трябва да направим една ретроспекция на последните пет години, вината за всичко, което се случи и не се случи в България от 2021 г. насам, е тяхна. Смятам, че те го осъзнават, но няма да си го признаят“, каза още той.

Според Георгиев признаването на политическите грешки изисква сила, която ПП и ДБ засега не показват.