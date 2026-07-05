Борисов обяви бюджета за абсолютна грешка, отправи предупреждение

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов определи проектобюджета като „абсолютна грешка“ и предупреди, че той продължава дълговата спирала. На среща с младежи в Сливен той заяви, че управляващите трябва да изтеглят проекта, да внесат нов и да заложат дефицит до 3%.

Според Борисов всичко над това равнище е нарушение на закона и няма оправдание за нов дълг от 10 млрд. евро, или 20 млрд. лева. Той защити и общините, като заяви, че орязването на средства за тях е грешка, защото това са пари за хората, а не за кметовете.

„Ние винаги сме били на излишък, преодолявали сме много по-големи кризи. Те нямат оправдание да направят правилните неща - да предложат бюджет до 3% дефицит, над 3% е нарушение на закона“, заяви Борисов.

По думите му предложеният бюджет е „много по-лош от лошия бюджет“, който ГЕРБ е предложил и заради който е паднало правителството. „С 10 млрд. евро по-голям дълг, 20 млрд. лева - продължава дълговата спирала, а нищо не го налага. Считаме за абсолютна грешка този бюджет, имат време да го изтеглят, да внесат нов и да продължим напред“, каза лидерът на ГЕРБ.

Борисов постави акцент и върху финансирането на общините. Според него те са основата на обществото и не бива да бъдат наказвани през бюджета. „София е потънала в мърсотия, огромни задръствания и нищо не е направено за три години. Да се режат пари от общините е грешно. Хората очакват условия за по-добър живот. Това не са пари за кметовете, а пари за хората, които живеят там“, коментира той.

Лидерът на ГЕРБ заяви още, че през септември ще обяви кой ще бъде кандидатът на партията за президент. „Няма голям оптимизъм в момента“, каза Борисов, без да дава повече детайли.

Той коментира и темата с Десислава Атанасова, като заяви, че отговаря за нея за времето, когато е била част от ГЕРБ. „Не съм се чувал с нея, откакто бе избрана за съдия“, посочи Борисов. Според него всичко това се използва, за да се измести вниманието от бюджета.

Борисов защити и управленския принос на ГЕРБ, като заяви, че всичко построено през последните 20 години е благодарение на партията. „Когато управляваш, носи и отговорност. Всички сме полагали клетви и сме се борили за националната сигурност. Рискът никога не ме е плашил“, допълни той.

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