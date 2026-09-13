ПБ подготвя големия бюджет за 2027 г. Първо одити, после новите сметки
До 15 октомври България трябва да представи плановете си пред Брюксел, а проектобюджетът се очаква в края на октомври
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До 15 октомври България трябва да представи плановете си пред Брюксел, а проектобюджетът се очаква в края на октомври
ПБ залага на нова методика за цените, а депутатът твърди, че докладът на КЗК е разкрил сериозни пропуски по веригата
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До 8 машини КС-135 и 250 военнослужещи ще бъдат разположени във военната авиобаза, а не на гражданското летище в София
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Както и да очакват извънредни проблеми в страната
Над половината германци очакват правителството да се разпадне преди 2029 г.
Новите данни показват срив при социалдемократите и разклащане на властта
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Политическото лицемерие има висока цена и тази цена не се плаща от политиците, а от гражданите и от бизнеса
Свидетели сме на рекет от страна на държавата
В петък ще има извънредно заседание, за да се преодолее ветото на президента върху закона за енергетиката
Политиците сядат на масата на преговорите, за да обсъдят евентуалното ѝ прекратяване