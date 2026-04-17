Трус! Алтернатива за Германия пак изпреварва блока на Мерц

Крайнодясната партия „Алтернатива за Германия“ излиза начело в поредното ново социологическо проучване и засилва натиска върху управляващите в страната. Данните, публикувани от Цет Де Еф, показват, че формацията запазва преднина пред консервативния блок на канцлера Фридрих Мерц.

Резултатите поставят под съмнение стабилността на управляващата коалиция. Политическата картина в Германия се променя на фона на спад в подкрепата за традиционните партии.

Според допитването АзГ получава 26 процента подкрепа и остава първа политическа сила. Консервативният блок Християндемократически съюз/Християнсоциален съюз събира 25 процента, което е спад с един пункт спрямо предходния период.

Най-сериозният удар е за Германската социалдемократическа партия, която пада до 12 процента - най-ниското ѝ ниво в това изследване. При тези резултати управляващата коалиция губи мнозинството си в Бундестага и изпада в уязвима позиция.

Зелените събират 14 процента подкрепа, а „Левите“ - 11 процента. Свободната демократическа партия остава извън сериозната политическа надпревара с едва 3 процента.

Проучването е проведено между 14 и 16 април сред 1355 избиратели. То не е изолиран случай, а част от тенденция, която се потвърждава и от други агенции. Данни на ЮГав, ИНСА и Форза също поставят АзГ на първо място.

В най-новото изследване на ЮГав разликата е още по-голяма - 27 процента за АзГ срещу 23 процента за блока на Мерц. Това засилва усещането за сериозен политически обрат и поставя под въпрос бъдещето на сегашното управление.

