Тръмп заплаши Иран с нов удар при атака срещу американски военни

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон не се нуждае от споразумение с Иран, за да получи достъп до обогатения уран на страната. По думите му Съединените щати могат да се сдобият с него и без сделка, но в момента няма причина да предприемат подобна стъпка.

Тръмп подчерта, че основното условие към Техеран остава едно - Иран да не притежава ядрено оръжие. Той предупреди още, че евентуална атака срещу американски военни би била основание конфликтът да бъде подновен.

Американският президент уточни, че засега не желае среща с иранския лидер Моджтаба Хаменей, въпреки че ден по-рано беше изразил готовност за подобен разговор. Тръмп не изключи среща на по-късен етап, ако между двете страни бъде постигнато споразумение. Така той остави отворен дипломатически канал, но едновременно с това запази твърдия натиск върху Техеран.

„Обмисляхме такава възможност в самото начало, но се отказахме. Това би изисквало мащабна военна операция с много техника и присъствие на място в продължение на седмици. Съществуваше риск американски военнослужещи да бъдат атакувани и да загинат. Ако искаме, можем да стигнем до този уран, но няма причина да го правим в момента. Той е затрупан дълбоко под земята“, коментира Тръмп.

Изказването му показва, че Белият дом държи военната опция като възможност, но не я поставя като непосредствен ход. Основният фокус остава върху това Иран да не стигне до ядрено оръжие, докато Вашингтон преценява дали натискът, преговорите и заплахата от сила могат да задържат Техеран в рамките на приемливо споразумение.

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