Тръмп поставя Иран пред най-тежкия избор

Президентът на САЩ Доналд Тръмп клони към разширяване на военните операции срещу Иран след поредица от брифинги с най-близките си съветници. Сред обсъжданите варианти са засилване на въздушните удари, превземане на остров Харг и други ирански територии край Ормузкия проток, както и атака срещу дълбоко укрепения комплекс „Пикакс“, свързван с ядрената програма на Техеран, коментира „Уолстрийт Джърнъл“.

Окончателно решение все още няма, а Тръмп продължава да дава предимство на дипломатическото решение. Военните сценарии обаче вече са подготвени, ако Иран откаже да прекрати атаките срещу търговските кораби и да направи отстъпки за ядрените си запаси.

Новите варианти идват след провала на временното споразумение и пет поредни дни на американски удари срещу ирански цели. Вашингтон възстанови морската блокада на иранските пристанища, след като Техеран отново атакува кораби в стратегическия Ормузки проток. Централното командване на САЩ потвърди нови удари по ирански военни обекти и операция срещу кораб, пренебрегнал разпорежданията да промени курса си.

Три тежки сценария на масата

Тръмп е обсъдил военните възможности на среща в Ситуационната зала на 15 юли. В разговорите са участвали вицепрезидентът Джей Ди Ванс, министърът на отбраната Пийт Хегсет, държавният секретар Марко Рубио и генерал Дан Кейн, председател на Общото командване на въоръжените сили.

Първият вариант предвижда разширяване на въздушната кампания срещу повече военни и енергийни цели. Вторият включва използване на американски сухопътни сили за овладяване на остров Харг и други стратегически острови по протежение на Ормузкия проток. Третият е удар срещу тунелния комплекс в планината „Пикакс“, който досега не е бил атакуван.

„Ще разберем дали ще се споразумеем с тях, или просто ще приключим с тях“, заяви Тръмп след началото на поредната вълна от удари.

Американският президент не е склонен с лекота да изпраща сухопътни войски и вече е отстъпвал от най-тежките си публични предупреждения. Обсъждането на крайни варианти обаче може да бъде и част от натиска над Техеран, за да бъде принуден да се върне на масата за преговори.

„Пикакс“ крие ядрена неизвестност

Комплексът „Пикакс“ се състои от тунели, прокопани в гранит на дълбочина между около 91 и 145 метра. Това го поставя значително по-дълбоко от иранските съоръжения в Натанз и Фордоу, които бяха атакувани от САЩ и Израел през 2025 г.

Обектът все още не е завършен и няма категорични доказателства, че вече се използва за ядрени дейности. Дълбочината му обаче може да го направи устойчив дори на американските бомби за разрушаване на бункери. „Ако предприемат някакви действия за превръщането на „Пикакс“ във функциониращ ядрен обект, ние веднага ще се намесим и ще направим каквото трябва“, заяви Тръмп.

Президентът подчерта, че не е ясно дали Иран вече извършва ядрена дейност там. Той обаче увери, че американските оръжия могат да проникват дълбоко и че Вашингтон няма да позволи комплексът да се превърне в прикрит център на иранската ядрена програма.

Харг е петролното сърце на Иран

Остров Харг е основният център за износ на ирански петрол и евентуалното му превземане би нанесло тежък икономически удар на режима. Контролът над него би дал на САЩ и силен коз при бъдещи преговори.

Операцията обаче крие сериозен риск, защото американските войски могат да попаднат под пряк обстрел с ирански ракети и дронове. Въпреки това бившият командващ Централното командване генерал Франк Маккензи призова възможността да бъде внимателно разгледана.

„Контролът върху иранска територия би бил значителен фактор в бъдещи преговори с Иран“, заяви той.

Сред потенциалните цели се посочват още островите Абу Муса, Големият Тунб и Малкият Тунб. Овладяването им би ограничило способността на Иран да застрашава корабоплаването и би засилило американския контрол върху стратегическия проток.

Силата остава инструмент за сделка

Вицепрезидентът Джей Ди Ванс подчерта, че целта на ударите не е безкрайна война, а принуждаване на Иран да се върне към преговорите.

„Няма просто да бомбардираме, бомбардираме и бомбардираме. Ще се опитаме да използваме военната си сила като един от многото инструменти, с които разполагаме, за да решим проблема“, заяви Ванс.

Тръмп също продължава да оставя отворена вратата за споразумение. Но след като Иран не изпълни американските искания и отново застраши корабите в Ормузкия проток, президентът поиска варианти, които да покажат на Техеран, че цената на неподчинението може рязко да нарасне.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com