Ядрена опасност. Примирието е взривено. Има пострадали

Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) съобщи за изключително сериозен инцидент при разминиране в района на контролираната от руските сили Запорожка атомна електроцентрала в Украйна, предава Ройтерс. Самият процес по разминиране е част от крехкото временно прекратяване на огъня, договорено между Москва и Киев в региона. Световната ядрена агенция бе принудена да се намеси спешно след размяна на тежки обвинения за саботаж на примирието.

По-рано Москва обвини украинската армия, че е нанесла директен удар с дрон в района, при който са били ранени най-малко петима руски военнослужещи. От своя страна Киев официално уведоми ядрената агенция към ООН, че се придържа стриктно към споразумението за спиране на огъня и отрича да е извършвал подобни атаки. Във връзка с опасната ескалация генералният директор на МААЕ Рафаел Гроси излезе с критичен призив в социалната платформа "Екс", искайки максимално сдържане във военните действия и пълно зачитане на сигурността около ядреното съоръжение.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com