Отново в Румъния: Дрон се взриви при Черно море, евакуираха хората

Морски дрон се взриви в петък в пристанището на Констанца. Районът е отцепен, намиращите се наблизо хора са евакуирани, а властите предстои да дадат официална информация по случая, съобщава bTV, цитирайки stirileprotv.ro.

На място са пристигнали и екипи на Румънската разузнавателна служба.

Движението в съответната зона на пристанището е ограничено, а намиращите се наблизо хора са изведени от района. Взривът е бил чут в няколко части на град Констанца. Министерството на вътрешните работи обяви, че ще даде пресконференция по темата.

Според местни източници, пише News.ro, морският дрон е бил открит в петък в зоната ARSVOM на пристанището на Констанца. Екипи на SRI са пристигнали на мястото на инцидента.

Експлозията е била чута и в няколко района на община Констанца. Активиран е Червеният план за интервенция, съобщават властите. Дронът се взриви в Док 78, без жертви. Министерството на националната отбрана съобщи, че морският дрон, открит тази сутрин, 5 юни, в гражданското пристанище Констанца, близо до централата на Румънската агенция за спасяване на морски живот, се е самовзривил около 10:30 ч., без да причини жертви, се казва още в информациите на румънските медии.

Морският дрон е от типа, използван във войната в Украйна.

Дронът не е част от оборудването на румънската армия и не е участвал в неотдавнашните учения, организирани от Министерството на националната отбрана в района на Черно море.

Ситуацията е динамична и ще се върнем с информация и официални данни, когато станат налични.

Случаят се разследва от прокуратурата към Апелативния съд в Констанца. Представители на Националната администрация на морските пристанища на Констанца (APMC) обявиха на 6 май инсталирането на система за борба с дронове от ново поколение в пристанището на Констанца.

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