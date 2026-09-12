Отново в Румъния: Дрон се взриви при Черно море, евакуираха хората
Изясняват инцидента, очакват се подробности
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Изясняват инцидента, очакват се подробности
Интересни артефакти пренаписват историята на древно тракийско селище
10 000 бойци ще са дислоцирани в Констанца
3000 работници и стотици превозни средства работят 24 часа в денонощието
Детето е прегледано от екип на спешната помощ
Морското училище във Варна и РИОСВ ще наблюдават за разливи по нашия бряг
Имаше руски изтребител СУ-24, както и кораби на бойния руски флот, но не ни притесниха, защото се държаха както трябва. Това заяви във Варна контраадм...
Румънските хидролози обявиха червен код за опасност от наводнения в южната част на окръг Констанца, съобщиха местните медии. Десетки къщи са под вода...
Варна. "България и Румъния могат да направят общи пакети за туристи от трети страни. Гостите на страната ви да станат наши гости и обратно", каза във...