Хората плачат! Градушката унищожи реколтата, вятърът изтръгна оранжерии

Силна буря, придружена от пороен дъжд, градушка и ураганен вятър, нанесе сериозни материални щети в няколко села в Ямболска област. Най-засегнати са Завой, Кабиле и Дражево, където стихията остави след себе си паднали дървета, унищожена реколта, повредени оранжерии и прекъснато електрозахранване.

Най-тежка е ситуацията в село Завой, където бурята е вилняла около половин час.

„Навсякъде има паднали дървета. На центъра пред кметството дърво падна върху електропроводите“, разказа кметът на селото Димитър Димитров, предава bTV.

Дървета прекъснаха тока

Екипи на община Тунджа и общинското предприятие са работили до късно през нощта, за да разчистят улиците и да бъде възстановено електрозахранването.

Въпреки усилията им, към момента токът е възстановен само в част от селото.

„Половината село има ток. Има скъсани проводници, които са на земята. Днес ще продължат ремонтите“, обясни Димитров.

Вятърът изхвърли 50-метрова оранжерия на пътя

Най-сериозни са пораженията върху земеделската продукция. Градушката е унищожила зеленчуци, а силният вятър е разрушил няколко оранжерии.

„Една оранжерия с дължина около 50 метра беше изхвърлена направо на пътя“, каза кметът.

По думите му много семейства в селото се издържат именно от производството на домати, краставици и чушки.

„Хората разчитат на тази продукция за прехраната си. Всички се оплакват, че градушката е съсипала реколтата“, допълни той.

Щети има и в паркове и детски градини

Бурята е повалила дървета и в двора на детската градина, както и в парка на селото. Разчистването на пораженията ще продължи и през следващите дни.

Подобна е обстановката и в съседните села Кабиле и Дражево, където също са нанесени сериозни материални щети.

Добрата новина е, че въпреки разрушенията няма данни за пострадали хора.

„Всички са живи и здрави“, увери кметът на Завой.