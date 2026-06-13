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Кабиле - градът на Зевс

Кабиле - градът на Зевс

Помня студентските години, когато през лятото първокурсниците от курса ми по археология на Софийския университет поеха на стаж към античния Кабиле. Аз...

06 март | 14:00
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