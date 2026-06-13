Лято в Кабиле: младите влизат в логистиката
Какво работят практикантите?
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Какво работят практикантите?
Море от пари в района на Ямбол
Стотици посрещат лятното равноденствие на Кабиле
Лидерът на ДПС посени Кабиле
Магнитното поле е 7 пъти по-силно в сравнение с нормалното за планетата
Заради пандемията събитието ще бъде ознаменувано с излъчване на филм онлайн
Златна хлопка и 1000 лв. за най-добрата група в с. Чарган
Иконата на "Св. Константин и Елена" помага на вярващите за здраве и рожби Село Брягово се намира в полите на Родопите от дясната страна на връх Д...
Помня студентските години, когато през лятото първокурсниците от курса ми по археология на Софийския университет поеха на стаж към античния Кабиле. Аз...
Филип Македонски превзема града, Александър го прави гарнизон при похода срещу скитите Музеят е само на 7 км от магистрала "Тракия" Само на 7 киломе...
Заключителен етап на тактическото учение "Кабиле 2015" за сертифицирането на 6-а батальонна бойна група от състава на Сухопътни войски се провежда та...
Джип "Мицубиши", собственост на известна ямболска адвокатка, бе подпален навръх 8 март. Колата е пламнала в 4 ч. сутринта, довериха запознати. Возилот...