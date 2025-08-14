Първи подробности за новата база на НАТО у нас. Вчера кабинетът "Желязков" одобри проект на споразумение с Италия за съвместното изграждане и използване на военни съоръжения на територията на войскови район "Кабиле" Бригада от 5000 бойци

Започва изграждането на натовска база в района на Кабиле и авиобаза Безмер, която ще стане дом на многонационалната бойна група на Алианса, разположена в момента у нас. Новите съоръжения ще имат капацитет да приемат бригада от около 5000 военнослужещи и при нужда – цяла дивизия, съобщават от МО.

"Изграждането на военни съоръжения на територията на войскови район "Кабиле" ще осигури необходимата инфраструктура за разполагане и поддръжка на многонационалната бойна група, както и възможност за нейното разширяване", посочват от Министерския съвет.

Визитата на адмирал Джузепе Каво Драгоне

Преди месец в България беше най-висшият военен в НАТО - председателят на Военния комитет адмирал Джузепе Каво Драгоне. Той разкри, че разположената в момента тук многонационална бойна група може да бъде надградена и усилена до ниво бригада.

Според Министерския съвет това е стратегическа стъпка за укрепване на отбранителните способности на България и НАТО, осигуряваща бърза реакция при заплаха.

Разширяване на казармите "Кабиле"

Плановете предвиждат разширяване на казармен район „Кабиле“ и изграждане на многонационален дивизионен щаб, подобен на този в Румъния, който да ръководи две български бригади и бойната група на НАТО.

В Безмер ще бъде разположен авиационен компонент, а районът ще получи модерна система за командване и контрол.

Наливат 100 милиона евро в региона

По думите на началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов проектът ще донесе и икономически ползи за региона чрез строителство, поддръжка и снабдяване. Инвестицията се оценява на над 100 млн. евро, като част от средствата ще бъдат осигурени от НАТО.

В момента бойната група в България наброява около 1200–1300 военни с рамкова държава Италия и участници от още седем страни. Плановете на НАТО предвиждат увеличаване на състава ѝ до бригада (около 5000 войници), а в перспектива – разполагане и на многонационален дивизионен щаб, по подобие на този в Румъния.

Ключовият регион

Районът около Кабиле е много удобен и ключов за българската армия и за НАТО, включително и за военна база. Там вече от години има военен район, освен това има действащо военно летище - това в Безмер, в близост има и голямо гражданско летище - това в Сарафово, има изградена жп инфраструктура, има сравнително бърз излаз на море, близо е до полигона в Ново село.

Финансиране от бюджета и НАТО

Предвидени са мащабни ремонти и ново строителство – трафопостове, канализация, сгради, временен лагер – с финансиране от държавния бюджет и НАТО.

Още през юли 2023 г. стана ясно, че НАТО предвижда за България формиране на мощна бригада от много добре обучени части на няколко държави. По стандартите на НАТО бойната батальонна група е от около 1300 войници, а бригадата - около 5000, или 4 пъти по-многочислена. На практика в бригадата има няколко батальона.

Това на практика ще означава, че при заплаха срещу НАТО или конкретно срещу България, ще се задейства не само многонационалната бойна група, за която вече е решено, че става бригада, но и цяла дивизия, включваща поне три бригади.

По подобие на Румъния

Идеята е да се създаде такъв щаб, по подобие на съществуващия вече в Румъния, който упралява дивизията "Югоизток". Той ще ръководи две български бригади плюс многонационалната бойна група, както и, при необходимост, още сили и средства. По думите на адм. Емил Ефтимов това са бригади, които съставляват една дивизия. Предложението е щаба да се ръководи от български офицер.

Бърз отговор при заплаха

"Ще има толкова военнослужещи, колкото са достатъчни да се даде бърз и адекватен отговор. В момента основата на сухопътния компонент в България са двете български бригади, многонационалната бойна група. Ще бъдем готови да приемем още натовски сили и средства. И този многонационален дивизионен щаб да може да поеме командването им", разкрива адм. Ефтимов.

За целта обаче, страната ни трябва да подготви необходимата инфраструктура. "Ще бъде усъвършенстван войсковият район в Кабиле и Ямболско, там предвиждаме да бъде изградена съответната инфраструктура. В авиобаза Безмер ще бъде разположен авиационен компонент. Ще се направи системата за командване и контрол. Нашият принос ще е създаването на многонационален дивизионен щаб на българска територия", обяви началникът на отбраната.



