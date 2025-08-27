Лято в Кабиле: младите влизат в логистиката

18-годишният Стефан Стефанов от Сливен. Той, заедно с още младежи между 16 и 18 г., тази година за пръв път става практикант в логистичната база на Lidl в с. Кабиле. Впечатленията му се споделят и от останалите – всички разказват за усещането за свобода и увереност, което са придобили по време на първата си работа.

Това лято Лидл България за първи път отвори вратите на логистичната си мрежа за ученици, предлагайки им платена лятна практика с отлични условия и възможност да се запознаят с динамичния свят на съвременната логистика. В рамките на програмата практикантите работиха по окомплектоването на пратки, комисиониране и изпращане на стока за магазините на Lidl в цялата страна. Получиха първите си заплати, ваучери за храна и седмични отстъпки чрез Lidl Plus. Но и нещо отвъд материалните придобивки: безценен опит и възможност да израснат личностно и професионално.

Срещаме се с четирима младежи от Сливен и Ямбол, които се възползваха от тази възможност. Това са Денис, Лили, Стефан и Фуркан, които избраха да прекарат лятото в складовата база на Лидл България в с. Кабиле. Какво ги мотивира да изберат този път и какви са техните впечатления?

Денис: от социалните мрежи до реалната практика

Денис Стойков научава за програмата от реклама в социалните мрежи и веднага е привлечен от възможността за първа работа в утвърдена компания. „Условията ми допаднаха – смените, работното време, както и фактът, че Lidl е признат топ работодател”, споделя той. В работата си в склада Денис се грижи за поддържането на реда и организацията на стоките, като понякога използва и машини за преместване на по-тежки товари. Намира, че благодарение на лятната си практика е усвоил две важни умения: комуникацията и екипната работа. Описва я като „интензивна, организирана и ползотворна”.

Лили: от плаката в магазина до сплотения екип

Лилияна Гуджукова е женското попълнение в екипа. Тя е от Ямбол и открива възможността чрез плакат в магазина. „Реших да кандидатствам, защото съм чувала, че Lidl е хубаво място за работа”, споделя тя. В склада се занимава с комисиониране, което ѝ позволява да се запознае с различни процеси и да придобие практически опит. След близо 2 месеца продължава да я впечатлява отношението и коректността: „Работата е прозрачна, заплатата идва на време, а отношението към нас беше много добро още от първото интервю”. Лили смята да остане на работа и след края на практиката – възможност, която се дава на всички младежи, които се справят добре.

Стефан: реална работа и първи доходи

18-годишният Стефан Стефанов от Сливен решава да се включи, защото иска реален опит, а не просто „да отбие номера”. Споделя, че научава много ценни неща, сред които да следва план, да е точен и да функционира ефективно в екип. Според него възможностите за младите в региона не са много и именно това прави практикантската програма на Лидл България особено важна: „научаваш реални неща, работиш с готини хора и получаваш първи доходи”.

Фуркан: от семейната препоръка до интереса към процесите

Фуркан Алиев е мотивиран да кандидатства по препоръка на баща си, който работи в същата база в с. Кабиле. Малко след това попада на флайер за същата програма и приема това за сигурен знак. „Реших да се включа, защото Lidl е един от най-добрите работодатели в България и ми беше интересно да видя процесите отвътре.” Когато го питаме как би описал програмата с три думи, казва, че е „изискваща, комуникативна и динамична”.

Какво работят практикантите?

В складовата база за тях има различни задачи: комисиониране и прием на стоки, поддържане реда и хигиената, подреждане на стоката и работа с машини. „Работата е в екип и атмосферата е приятелска – можеш да говориш с всеки”, споделя Стефан. Въпреки физическото натоварване, младежите я намират за удовлетворяваща. „От 1 до 10 бих оценил натоварването като 6–7,” казва Фуркан. „Всеки млад човек в добра форма може да се справи.”

Опитът, уменията и уроците

И четиримата стажанти подчертават, че само за два месеца са придобили ценни умения. „Научих как се работи в добре организиран логистичен център, колко е важна точността и работата в екип," казва Фуркан. „Особено полезна е комуникацията – за да върви процесът гладко, трябва да можеш да общуваш ефективно с колегите.” Денис отбелязва, че също е развил умения за работа в екип, Лили акцентира върху дисциплината, а Стефан изтъква важността за подкрепа и мотивация от екипа: „Най-ценното е колективът – когато имаш подкрепа, всичко става по-лесно”, казва той. Всички те са единодушни, че практикантската програма е ценен старт за кариерата им, предоставяйки им не само знания и умения, но и увереност и независимост, които ще им бъдат от полза занапред.

Шанс за развитие в региона

И четиримата са съгласни, че Lidl предоставя ценна възможност за развитие в техния регион. А това, че програмата за практиканти е вече и в логистиката, открива още една врата за младите хора в района – врата към сигурна, коректна и мотивираща среда. „Това не е просто практика, а шанс да се развиваш като човек и като служител, да научиш много и да се включиш активно в екипа”, категоричен е Фуркан Алиев.

Съвет към бъдещите практиканти

За финал нашите герои споделят, че биха препоръчали програмата на приятели. „Бих казал директно, че научаваш реални неща, работиш с готини хора и получаваш първи доходи”, заключва Фуркан. Добавя още, че би посъветвал новите практиканти да не се притесняват, дори ако в началото им е трудно, защото колегите са дружелюбни и готови да помогнат. А колегата му Денис завършва с много важен детайл: „Според мен това е една перфектна първа работа. Освен това ти остава достатъчно свободно време, за да можеш да излизаш с приятели или да правиш други неща.”

И така, в края на август Денис, Лили, Стефан и Фуркан са единодушни, че практиката в логистичния център в с. Кабиле е ценен старт за тяхното бъдеще. Техните истории показват, че компании като Лидл България предоставят реални възможности за развитие на младите, подкрепяйки ги в техните първи стъпки на пазара на труда. Затова тази история не просто разказ за първа работа, ценен опит и знания, но и за отговорност, дисциплина, екип и приятелство.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com