Шефът на СДВР с нови детайли за погрома

Депутатите изслушаха в парламента директора на СДВР главен комисар Любомир Николов по повод проведения на 1 декември протест в столицата и последвалата ескалация.

"Колегите бяха инструктирани да съблюдават провокаторите и агресорите на протеста, които ще се опитват да предизвикат органите на полицията да влязат в конфронтация с тях. На инструктажа бях разпоредил на около 170 оперативни работника да съблюдават изкъсо действията на лицата, които бяха изведени като евентуални провокаторите. На КПП-тата, които бяха изградени предварително, полицията изведе провокатори и те бяха наблюдавани от полицията по време на целия протест", каза директорът на СДВР.

Гл. комисар Николов уточни, че след нерегламентираното шествие провокаторите са били наблюдавани до ескалацията на напрежението. "Ескалацията на напрежението започна пред централата на ДПС след многократно предупреждение към организаторите, че подобно шествие ще предизвика грубо нарушаване на обществения ред", добави той.

По думите му не отговаря на истината твърденията, че полицейските служители не са били на място, за да отвърнат на евентуална агресия. "Централата на ДПС-Ново начало беше охранявана от специализираните полицейски сили", увери гл. комисар Николов.

При ескалацията на напрежението бусовете на Жандармерията бяха разположени на бул. "Дондуков" и не бяха включени в самата охрана на агресиралото шествие. Поради тази причина не бяха сложени предпазни решетки на самите бусове. Агресията на групата лица предизвика нарушаване не само на стъклата на бусовете, но и агресията беше в цялата площ на техническите средства, така че поставянето на решетките и агресията срещу тях нямаше да доведе до запазването им", посочи още директорът на СДВР.

"Човек от щаба на Столична община беше на място с нас. Той взима решения от името на столичният кмет Васил Терзиев. Във всеки един момент той е бил наясно и предполагам е уведомявал кмета за създалата се ситуация", каза Николов в отговор на въпрос от ПГ на "Възраждане".

