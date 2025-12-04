Общество

Мальовица открива ски сезона на 14 декември

Красота на природата, добри условия за ски, уютни и модерни хотели и лесен достъп

Мальовица открива ски сезона на 14 декември
04 дек 25 | 11:09
106
Иван Ангелов

Курортът Мальовица се подготвя да отвори отново врати за скиори, планинари и любители на природата - точно навреме за сезон 2025/2026 на 14 декември, от 11 часа. Организаторите са подготвили богата музикална програма, огнено шоу и много снежни игри за децата. От там обещават и много специална изненада за любителите на природата.

В сърцето на Рила, гарнирани с чист въздух, величествени върхове и уютни хотели, Мальовица има какво да предложи както на защитени любители на зимните спортове, така и на семейства и приятели на спокойната почивка.

Какво да очаквате през сезона

  • Писти и ски зони - Мальовица вече е в бяло, а предстоящата прогноза подсказва, че скоро ще бъде възможно първите скиори да се насладят на зимните трасета

  • Празнична атмосфера - откриването ще бъде повод за събиране, веселие и стартиране на сезона с настроение.

  • Услуги за комфорт и релакс - за тези, които търсят повече от само каране: опции за спа, уют, добра храна и уютна база.

  • Възможности за разнообразна почивка - от активна планинска ваканция до уютни вечери край камина.

Излизаш от хотела и си на пистите

Огромното предимство на трите хотела в комплекса - Мальовица, Алпинист и чисто новият реновиран Ален Мак е непосредствената близост до пистите. Независимо в кой от хотелите се настанят, на разположение на гостите са двата релакс центъра на Мальовица и Алпинист с вътрешен отопляем басейн.

Мальовица заслужава зимното ви ваканционно внимание

Мальовица комбинира на едно място - красота на природата, добри условия за ски, уютни и модерни хотели и лесен достъп. Курортът вече не е просто хижа, а добре развит комплекс, който предлага удобства за съвременния турист - ски зони, релакс центрове, комфортно настаняване и природа.

Откриването на сезон 2025/2026 идва и с много промоционални активности за декември и януари.

Не пропускайте да се насладите на един вълшебен зимен празник. Мальовица е на 80 км от София.  Заслужава  си.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Иван Ангелов

Още по тема Туризъм
Още от Общество
Коментирай
1 Коментара
Isabella Brown
преди 1 час

Hi there standartnews.com, You’re providing high-quality content for your readers. By the way, I know a cool service that can make your website more engaging. It’s an AI-powered platform that creates whiteboard videos from any idea in just a few clicks. No technical or design skills are needed. Whether you’re a educator, this tool helps you boost your audience engagement significantly. Imagine your content being more memorable and shareable. Plus, these videos are ideal for Facebook, Instagram, Reels, TikTok, and more, and they’re also amazing for pitching ideas. Check it out here: https://tinyurl.com/instadvideo I thought this might be something your visitors would enjoy. It’s user-friendly, cost-effective, and powerful. Many thanks for taking a moment to read this, and hope your readers enjoy this tool as much as I do.

Откажи