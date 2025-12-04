Мальовица открива ски сезона на 14 декември

Курортът Мальовица се подготвя да отвори отново врати за скиори, планинари и любители на природата - точно навреме за сезон 2025/2026 на 14 декември, от 11 часа. Организаторите са подготвили богата музикална програма, огнено шоу и много снежни игри за децата. От там обещават и много специална изненада за любителите на природата.

В сърцето на Рила, гарнирани с чист въздух, величествени върхове и уютни хотели, Мальовица има какво да предложи както на защитени любители на зимните спортове, така и на семейства и приятели на спокойната почивка.

Какво да очаквате през сезона

Писти и ски зони - Мальовица вече е в бяло, а предстоящата прогноза подсказва, че скоро ще бъде възможно първите скиори да се насладят на зимните трасета

Празнична атмосфера - откриването ще бъде повод за събиране, веселие и стартиране на сезона с настроение.

Услуги за комфорт и релакс - за тези, които търсят повече от само каране: опции за спа, уют, добра храна и уютна база.

Възможности за разнообразна почивка - от активна планинска ваканция до уютни вечери край камина.

Излизаш от хотела и си на пистите

Огромното предимство на трите хотела в комплекса - Мальовица, Алпинист и чисто новият реновиран Ален Мак е непосредствената близост до пистите. Независимо в кой от хотелите се настанят, на разположение на гостите са двата релакс центъра на Мальовица и Алпинист с вътрешен отопляем басейн.

Мальовица заслужава зимното ви ваканционно внимание

Мальовица комбинира на едно място - красота на природата, добри условия за ски, уютни и модерни хотели и лесен достъп. Курортът вече не е просто хижа, а добре развит комплекс, който предлага удобства за съвременния турист - ски зони, релакс центрове, комфортно настаняване и природа.

Откриването на сезон 2025/2026 идва и с много промоционални активности за декември и януари.

Не пропускайте да се насладите на един вълшебен зимен празник. Мальовица е на 80 км от София. Заслужава си.

