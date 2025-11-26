Местата, на които не трябва да ходите през 2026

Американското списание за пътувания Fedor's публикува списък с дестинации, които трябва да бъдат избегнати през 2026 година. Причината е свръхтуризъм и прекомерен натиск върху околната среда и местните жители.

1. Антарктика

Най-южният континент на Земята преживява рязък ръст на туризма. През 2023-2024 г. там са пристигнали около 120 000 посетители, а до 2033 г. тази цифра може да се удвои, което вече буди безпокойство поради отрицателно въздействие върху един от най-уязвимите региони в света.

Нарастващите опасения са частните туристически плавателни съдове, които не са обект на контрол на надзорните организации.

2. Канарски острови

Канарските острови изпитват сериозен туристически товар, особено Тенерифе, Гран Канария и Ланзароте. Само през първата половина на 2025 г. тук са пристигнали над 7,8 милиона посетители, безпрецедентна цифра, която е довела до масови протести на местни жители под лозунга: „Канарските острови имат лимит“.

Рязкото повишаване на цените на жилищата и тежестта върху водните ресурси усложняват живота на местното население.

3. Планината Юнгфрау, Швейцария

Един от най-популярните региони на Швейцария е известен със зашеметяващи гледки към планините на Игер, Менч и Юнгфрау - но тази популярност през 2024 г. достигна нови рекорди, включително повече от милион посетители.

4. Мексико

Вълната от миграция на работници от Северна Америка, заедно с експлозивния растеж на Airbnb, доведе до истински социален катаклизъм. На 4 юли в града избухнаха бурни протести с лозунга "Мексико за мексиканците".

5. Момбаса, Кения

Момбаса, древният крайбрежен град в Кения, се срутва под огромен туристически товар. Той представлява 70% от посетителите на кенийското крайбрежие, а експлозивното търсене води до задръствания, замърсяване, хаотични сгради и сериозна ерозия на бреговата линия.

6. Монмартър, Париж

Монмартър, живописният хълмист район на Париж, се превърна в постоянен поток от хора през последното десетилетие: повече от 11 милиона туристи годишно идват в базиликата Sacré-Cœur - повече, отколкото на Айфеловата кула, а нахлуването на туристи вече завладя някога тихите ъгли.

