Една професия става златна! Бият се за кадри

Ръстът на заплатите в туристическия сектор у нас започва да променя облика на бранша и цените на туристическите услуги, сочи експертният анализ на проф. Румен Драганов. Според него увеличението на възнагражденията не се дължи само на нови данъци или лицензионни изисквания, а е част от естествения процес на изравняване със стандартите в Европейския съюз.

„Когато става въпрос за каквото и да е увеличение на основата, то неминуемо ще доведе до поскъпване на туристическия продукт“, коментира проф. Драганов пред телевизия Euronews.

Особено внимание експертът отделя на възходящата тенденция в заплащането на служителите в сектора. „Вече не може да има работна ръка на заплащането, което беше характерно за Балкантурист“, отбелязва проф. Драганов. Според него, добрите специалисти в бранша вече изискват значително по-високи възнаграждения. Рецепционистите получават между 2400 и 3000 лева, докато мениджърите на хотели трябва да бъдат компенсирани с годишни възнаграждения в диапазона 70–120 хиляди евро, за да се съобразят с европейските стандарти.

По думите на проф. Драганов, тези промени са неизбежни и ще гарантират привличането и задържането на квалифицирана работна ръка в сектора, което е ключов фактор за качеството на услугите.

От гледна точка на туристическия поток, експертът е оптимист за предстоящия зимен сезон. Прогнозата е за ръст от около 190 хиляди души спрямо миналата година, а България постепенно се утвърждава като желана дестинация за чуждестранните туристи. Сред причините за това проф. Драганов изтъква по-добрите полети и новите дестинации, подобрената свързаност, както и положителните впечатления на посетителите: „Много приятно, много зелено, много хубави хора, всичко е чисто.“

Експертът добавя, че страната предлага спокойствие и липса на свръхтуризъм, което я прави конкурентоспособна на международния туристически пазар и допълнително привлича нови гости.

