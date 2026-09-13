В разгара на лятото! 20 евро за ол инклузив
Кранево стана новият рай за българите
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Кранево стана новият рай за българите
Успешните хотели и заведения връщат над 68% от туристите, а нелюбезните остават без клиенти
4000 единични стаи и отделно 20 000 легла от 3 звезди надолу, градски транспорт
Заплатата у нас ще стане 120 000 евро годишно
Важно е още, че се съхранява културното наследство
Българите са много заети, смята проф. Румен Драганов
Говори Румен Драганов
Според него средната цена на стая за семейство с две малки деца е 200 лева на ден
Той припомни, че в България исторически имаме Мизия, Тракия и Македония
До края на септември 10,7 млн. са влезлите в страната чужденци
Опелото ще е на 23 август в храм "Св. Седмочисленици"
Вътрешният туризъм е по-силен, констатира проф. Румен Драганов
Двама от номинираните са известни – Мартин Захариев и Зарица Динкова
Трябва ви самоучвствие, смята доц. Румен Драганов
Чужденците, които са посетили страната ни през януари, са били над 740 000
През зимата освен ски имаме и балнео и уелнес, културен туризъм
Очакваният ръст на туристите спрямо 2019 г. е с около 5%
Тази зима най-много ще са посещенията в България на туристите от страните от ЕС
По думите му "морето ври", а кратките пътувания към морския бряг стават все повече
През август се очаква в страната да дойдат на почивка около 2,1 млн. чужденци