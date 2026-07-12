България победи Гърция по цени, гостоприемството решава битката

Вечеря за двама с бутилка вино струва 104 евро в Гърция и 75 евро в България. Това заяви директорът на Института за анализи и оценки в туризма доц. Румен Драганов в предаването „Тази неделя“. По думите му България продължава да бъде по-достъпна туристическа дестинация от южната си съседка, но цената сама по себе си не е достатъчна - решаващи са гостоприемството, качеството и отношението към посетителите. Той оспори и внушението, че българите масово са изоставили родното Черноморие заради Гърция.

Сметката е по-ниска у нас

Драганов се позова на данните от Travel Barometer на британските пощи Post Office, който сравнява разходите на туристите по 12 показателя. Сред тях са вечеря за двама с бутилка вино, напитки, транспорт, входни такси за забележителности и настаняване.

„В Гърция вечеря за двама с бутилка вино струва 104 евро, докато за България е посочена цена от 75 евро“, заяви той.

Драганов посочи, че сред най-скъпите дестинации са Осло, Женева и Барселона. Актуалното издание на City Costs Barometer за 2026 г. сравнява 50 европейски града, като Осло е на върха по общи разходи, а Женева и Барселона също са сред петте най-скъпи. Класацията използва еднаква кошница от 12 туристически разхода, за да позволява пряко сравнение.

„Англичаните си правят сметката. Когато сте на германския пазар и разглеждате рекламите за пътувания, Гърция навсякъде е по-скъпа от България. Турция е по-евтина от България, а най-евтини са Тунис и Египет“, коментира експертът.

Българите не са изоставили родните курорти

Драганов отхвърли твърдението, че българските туристи са се насочили основно към Гърция. По думите му през миналата година около 1,6 млн. българи са пътували до южната съседка, но близо 400 000 от тях са отишли там по работа.

„А в България имаме 27 милиона пътувания. През лятото, което е най-натовареният сезон, са около 5,7 милиона пътувания по морето“, заяви той.

Националният статистически институт отчита отделно пътуванията на български граждани в чужбина по държави и цели, като данните се актуализират всеки месец.

„Няма как да кажем: „Виждате ли, българите масово пътуват в Гърция“. Гърция има значим дял по отношение на пътуванията в чужбина, но по никакъв начин не можем да кажем, че българите са се насочили основно натам“, подчерта Драганов.

Той заяви, че при пътуванията му из страната вижда пълни пътища, ресторанти и туристически обекти.

„Аз в момента обикалям цялата страна и е пълно. Пътищата са пълни. Бях в няколко пещери, ресторантите почти навсякъде са пълни“, каза експертът.

Гостоприемството връща туристите

Според Драганов успешните заведения, хотели и къщи за гости по Черноморието се отличават не само с цени и удобства, а преди всичко с личното отношение към гостите.

„Там, където нещата вървят, имаме средно над 68% повтаряемост на туристите“, заяви той.

Драганов даде личен пример с местата, които посещава многократно.

„Аз знам имената на семействата и децата на хората, при които ходя. Те също ме познават много добре. Поддържат контакт, знаят си рождените дни, знаят дори рождения ден на кучето“, разказа той.

По думите му същото важи не само за лятната почивка, но и за Нова година, празничните периоди и целогодишните пътувания. Връзката между туриста и домакина се превръща в една от най-силните реклами на дадено място.

Който не умее, остава без гости

Драганов беше остър към собствениците, които се оплакват от липса на персонал и клиенти, но не могат да задържат нито служителите, нито туристите си.

„Има хора, които са с първа жена, после с втора, вече в седми брак, второто дете от третия брак управлява хотела. Излиза такъв човек пред камерата и казва: „Никой не иска да работи“. А той не може да се снима нито с турист, нито със служител“, коментира експертът.

Той даде пример и с хотелски собственик, който не желаел да върне нито един от готвачите, работили при него през предишните години, защото бил в конфликт с всички.

„Тези хора просто не умеят. И това не е само в България - така е по целия свят. Който не умее, няма място в туризма. А тези, които са гостоприемни и умеят, ги виждаме навсякъде“, заяви Драганов.

Според него през последните години България е направила голям скок в качеството на туристическото обслужване. Много млади хора, които са учили и работили в чужбина, вече се връщат и прилагат натрупания опит в родните хотели и ресторанти.

„Тях няма как да ги учим как се усмихваш и как се обслужват клиенти. Това вече е много високо ниво“, каза той.

Нападнатите туристи да търсят обезщетение

Драганов коментира и случая с български туристи, нападнати от сервитьори в гръцко заведение след спор за сметка. Според него пострадалите трябва да потърсят адвокат и да заведат дело, вместо спорът да се води чрез клипове и публикации в социалните мрежи.

„Англичаните за това, което виждаме, няма да се съгласят на обезщетение под 10 хиляди евро. Тук става въпрос за сериозна щета - сънливост, загуба на работоспособност“, заяви той.

Експертът подчерта, че туристите трябва да съберат всички доказателства - видеозаписи, свидетелски показания, документи, медицински удостоверения и точни данни за заведението и служителите.

„И българите, както и всички останали, трябва да разберат, че всеки спор се решава в съда. Той не се решава с бой на място, не се решава с телефонни обаждания и не се решава с клипчета във Фейсбук. Решава се в съда и с влязло в сила съдебно решение“, каза Драганов.

По думите му компетентен е съдът, на чиято територия се намира заведението. Пострадалите трябва да посочат претърпените щети и размера на исканото обезщетение, а магистратите да решат кой носи отговорност за инцидента.

По-ниската цена може да привлече туриста веднъж, но отношението определя дали той ще се върне. Именно там България има шанс да спечели по-дългата битка с конкурентните дестинации - не само като по-достъпна, а и като място, в което гостът е запомнен и очакван.

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