Топ дестинация в Европа заряза туристически данък

Чудесна новина за туристите, посещаващи Канарските острови. Те скоро ще имат възможността да правят доброволни дарения за проекти, свързани с устойчивото развитие.

Тази нова мярка идва като алтернатива на задължителния туристически данък, който вече е приет в редица други дестинации в Европа, съобщава The Independent, предава Darik Business Review.

Правителството на Канарските острови, в сътрудничество с Испанската туристическа служба в Обединеното кралство, обяви старта на иновативна инициатива – Фонд за възстановяване на туризма и природата на Канарските острови (REGNEXT).

Основната цел на фонда е да финансира важни екологични и обществени проекти, без да се налага въвеждането на задължителна такса за посетителите.

Новата система за доброволни дарения ще бъде приложена на всички основни острови от архипелага, включително:

Тенерифе

Гран Канария

Лансароте

Фуертевентура

Ла Палма

Ла Гомера

Ел Йеро

Този подход контрастира с практиките в други европейски градове като Венеция и Единбург, които въведоха задължителни данъци за посетители в опит да контролират свръхтуризма, особено през пиковите сезони.

През 2025 г. Канарските острови посрещнаха рекорден брой от 18,39 милиона туристи, което прави намирането на устойчиви решения още по-належащо.

Според официалното изявление на властите на Канарските острови, REGNEXT цели да превърне туризма в пряк двигател за възстановяването на околната среда и за повишаване на благосъстоянието на местната общност чрез доброволни вноски.

„Ще разработим доброволна, проследима и прозрачна система за финансиране, която ще позволи ресурсите да бъдат директно и специално разпределени за проекти за възстановяване“, се казва в изявлението.

Даренията ще се извършват онлайн, като средствата ще се насочват директно към конкретни пилотни схеми. В инициативата ще се включат и големи туристически компании като easyJet holidays, Jet2.com, Jet2holidays и Tui, които ще улеснят процеса за своите клиенти.

Джесика де Леон, министър на туризма на Канарските острови, подчерта значението на новия фонд: „REGNEXT е създаден, за да направи туризма активна сила за екологично и социално възстановяване. Чрез доброволни вноски от посетители, бизнеси и климатични фондации можем да гарантираме, че част от стойността, генерирана от туризма, се реинвестира директно във възстановяване на екосистемите, укрепване на климатичната устойчивост и подобряване на общностите, които правят нашата дестинация толкова специална.“

Сред проектите, които ще бъдат подкрепени от REGNEXT, са възстановяване на местообитания, опазване на биоразнообразието, намаляване на вредните емисии, адаптиране към климатичните промени, подобряване на ландшафта и инициативи за достъпни жилища.

Мануел Бътлър, директор на Испанската туристическа служба в Обединеното кралство, добави, че REGNEXT предлага на пътуващите нов начин да подкрепят дестинацията, без това да оскъпява почивката им.

Според него фондът ще помогне за опазването на природните пространства, ще подобри качеството на живот на местните жители и ще обогати преживяването на посетителите.

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