Огромна измама с коли под наем! Гранична полиция удари престъпната схема

Десет български граждани са задържани при мащабна операция срещу схема за рент-а-кар измами, нанесла щети за около 900 000 евро. Разследващите са претърсили 14 адреса в страната, а организаторът и още трима участници вече са привлечени към наказателна отговорност. Според Гранична полиция групата набирала „мулета“, които наемали скъпи автомобили в Германия със собствените си документи и ги прекарвали в България. До момента са събрани доказателства за общо 15 моторни превозни средства.

Наемали колите със собствените си имена

Организаторът ръководил набирането на хора, готови да застанат с имената и личните си документи пред германските рент-а-кар компании. Те подписвали договорите за наем и получавали автомобилите напълно законно, но вместо да ги върнат, ги транспортирали към България.

Превозните средства преминавали през граничните пунктове с Румъния. След влизането им в страната следите им се губели, а германските собственици ги обявявали за издирване. Разследващите проверяват каква е била крайната съдба на колите и дали са били препродавани, укривани или снабдявани с друга самоличност.

Почти новите коли издали схемата

Операцията започнала след зачестили случаи на автомобили, издирвани от германските власти, които били засичани на българска територия. При първоначалните проверки са открити и иззети седем леки коли, всички с първа регистрация през 2025 г.

Новите автомобили и повтарящият се начин на придвижването им насочили разследващите към организирана дейност между България и Германия. Събрани са данни за български граждани, които са участвали в различни етапи от схемата и в двете държави.

Четиринадесет адреса под удар

При специализираната операция са претърсени 14 адреса в различни части на страната. Иззети са документи и платежни инструменти, за които се смята, че са свързани с наемането, транспортирането и последващото разпореждане с автомобилите.

Полицаите са открили и мотоциклет, обявен за издирване от Германия. Доказателствата по досъдебното производство вече обхващат общо 15 моторни превозни средства, а щетите са оценени на около 900 000 евро - сума в особено големи размери.

Организаторът вече е обвиняем

Четирима от задържаните са привлечени към наказателна отговорност, сред тях и соченият за организатор на схемата. Разследването се води под надзора на Окръжната прокуратура в Монтана.

Гранична полиция продължава да установява пълния кръг от участници, ролята на всяко от „мулетата“ и движението на парите. Проверява се и дали задържаните са свързани с други автомобили, изчезнали след наемането им в Германия.

Още през декември 2025 г. в ГДБОП са постъпили десетки сигнали за измами, свързани с покупката на автомобили в Германия. Засега няма официално потвърждение, че всички тези случаи са част от разбитата схема, но разследващите продължават да проследяват връзките между дейността в двете държави.

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