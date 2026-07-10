Визите стават ключът. България търси повече турски туристи

България и Турция могат да постигнат много повече в туризма, ако бъде улеснен визовият режим за турски граждани. Това заяви министърът на туризма д-р Илин Димитров по време на среща с посланика на Република Турция у нас Мехмет Саит Уянък.

Димитров посочи, че се работи за конкретни решения, които да ускорят издаването на визи и да доведат повече турски туристи в България. Сред обсъжданите мерки са увеличаване на капацитета на консулските служби и по-облекчена процедура за граждани на Турция, които вече са получавали визи.

Визите са голямата пречка

„Работим за конкретни решения, които да улеснят издаването на визи и да доведат повече турски туристи в България“, заяви министър Илин Димитров. По думите му Турция е сред най-добре свързаните с България държави, а близостта между двете страни позволява лесни пътувания с автомобил. Именно затова визовият процес се превръща в ключов въпрос за по-силен туристически обмен.

„Турция е сред най-добре свързаните с България държави. Близостта между двете страни позволява лесни пътувания с автомобил, а ако облекчим визовия процес, можем значително да увеличим туристическия обмен“, подчерта министър Димитров.

Турция вече е магнит за българите

Посланик Мехмет Саит Уянък определи туризма като един от най-силните мостове между двата народа. Данните, които той посочи, показват колко интензивна е връзката в едната посока. През 2025 г. около 3 млн. българи са посетили Турция. Това нарежда България сред петте водещи пазара за турския туризъм. От началото на 2026 г. пътуванията на български граждани до Турция вече са около 1,2 млн.

Тези числа поставят и големия въпрос пред София - как България да превърне близостта, добрата свързаност и интереса на турските туристи в по-силен входящ поток.

Банско и Боровец са разпознаваеми

Според посланик Уянък България има сериозен потенциал, особено в зимния, балнео и СПА туризма. Той посочи, че Банско и Боровец вече са добре познати сред турските туристи.

„България разполага с огромен потенциал. СПА туризмът е област, в която страната е изключително силна, а Банско и Боровец вече са много популярни сред турските туристи“, заяви посланик Уянък. По думите му повече гъвкавост при издаването на визи ще насърчи турските граждани да идват по-често в България и да откриват нейните зимни, балнео и СПА дестинации.

Туроператори идват през зимата

Министерството на туризма планира през зимния сезон да организира посещение на турски туроператори в България. Целта е те да се запознаят на място с възможностите, които предлагат Банско и Боровец. Министър Димитров отправи покана и към посланик Уянък да участва в инициативата.

Така срещата поставя началото не само на политически разговор за визи, а и на практическа стъпка към повече турски туристи в българските курорти. Големият шанс е в близостта България има очевидно предимство - Турция е близо, пътят е удобен, а интересът към зимни и СПА дестинации вече съществува. Ако визовите процедури станат по-бързи и по-предвидими, страната ни може да привлече повече гости от пазар, който е буквално на няколко часа път.

Туристическият обмен между двете държави вече е силен, но засега България има повече какво да наваксва. Срещата между Димитров и Уянък показва, че ключът може да е не в големи лозунги, а в нещо много конкретно - по-лесни визи, активна работа с туроператори и по-добро представяне на българските курорти пред турския пазар.

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