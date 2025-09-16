Голямо признание за археологията у нас като двигател на туризма

Все повече археологически разкопки се реализират в България, а това е полезно за туризма, призна в интервю за НоваНюз директор на Института за анализи и оценки на туризма проф. Румен Драганов.

Такъв е примерът с „Хераклея Синтика”, която създава нови работни места и подобрява местната икономика. По същия начин стоят нещата и с „Перперикон” и Татул, допълни той.

Драганов обаче подчерта, че не може да се очаква такава възвръщаемост на средствата, изразходени за такива археологически разкопки, но е важно, че се съхранява културното наследство.

Драганов коментира създаването на гаранционен фонд в туризма. Той посочи, че за да бъде изпълнена европейска директива, този фонд трябва да бъде приет преди нова година. Експертът коментира още, че това ще гарантира на туристите сигурност и допълни, че парите от този фонд няма да бъдат от държавата. Остава да се реши въпросът откъде ще дойдат тези средства, каза още той.

Драганов обясни, че изминалият летен сезон е бил изключително успешен, а страната е била посетена от много чужденци. Окачват се приходи от 8 милиарда лева, допълни той.

Експертът каза, че българският туризъм няма никакъв проблем с навлизането на единната валута, тъй като тя се ползва от много време, а офертите са и в евро.

