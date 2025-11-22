Опасен уикенд в планините, спасители с предупреждение

Лоши ще бъдат условията за туризъм в планините през почивните дни. Планинската спасителна служба съветва туристите да избягват високите склонове, особено ако не са добре подготвени. Есенно-зимният преход е един от най-рисковите периоди в планината заради рязката смяна на времето и ниските температури.

Променливо време и силен вятър увеличават риска

Според спасителите месеците октомври, ноември и началото на декември са критични за планинските преходи. Причините са често променливото време и недобрата екипировка на част от туристите.

Александър Весков, председател на УС на ПСС към БЧК, предупреждава: „Времето по прогноза го дават доста лошо. Има силни снеговалежи по високата част на планината, дъжд по-ниското, бурни ветрове.“

Въпреки прогнозите, туристи по високите маршрути не липсват. „Не мисля, че е опасно, стига да знаеш какво правиш. Времето е лошо и има доста сняг, но ако следиш маршрутите няма проблем“, казва пред БНТ Мартин от Австрия, който продължава разходките си в Пирин въпреки условията.

Весков съветва: „Бъдете предпазливи, стойте близо до хижите и до маркираните пътеки. Не предприемайте маршрути във високата част на планината.“

Повече инциденти със сърдечни проблеми

Все по-често спасителите реагират на сигнали за туристи в тежко състояние заради сърдечни инциденти. Кардиолозите напомнят, че високата надморска височина и студът натоварват сериозно организма.

„Мъжете над 65 години са по-податливи, но все по-често виждаме и по-млади пациенти със сърдечни проблеми“, казва д-р Цветелина Спасова от МБАЛ Благоевград. Тя препоръчва хората със заболявания да избягват ранните и късните часове, „когато температурите са най-ниски“. Рязката смяна на температурите може да бъде опасна за тях.

Какво да не забравяме преди излет

Планинската спасителна служба напомня, че планинските застраховки са силно препоръчителни през цялата година. Специалистите съветват никога да не се правят преходи сами и да се проверява прогнозата непосредствено преди излизане.

