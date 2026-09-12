Опасен уикенд в планините, спасители с предупреждение
Лошо време и неподготвени туристи увеличават риска от инциденти
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Лошо време и неподготвени туристи увеличават риска от инциденти
Пусна любопитна снимка във Фейсбук
От планинските служби съобщиха
Есенно слънце ще сгрява почти цялата страна утре, като минималните температури ще са между минус 2° и 3°, по Черноморието до 6-8°, максимални – между...