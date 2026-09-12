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Чудно време за излет

Чудно време за излет

Есенно слънце ще сгрява почти цялата страна утре, като минималните температури ще са между минус 2° и 3°, по Черноморието до 6-8°, максимални – между...

06 ноември | 16:24
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