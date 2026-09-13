Хаос след бурята в Пловдив! 430 сигнала за нощ. Евакуираха хора
Пожарникари, доброволци и общински екипи работиха цяла нощ
Следете всички новини, анализи и коментари за Паднали Дървета. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Пожарникари, доброволци и общински екипи работиха цяла нощ
Сериозни щети на земеделските стопанства
BG-ALERT предупреди жителите на Благоевградско, без ток останаха пет населени места, пороите прекъснаха футболен мач в Пловдив
Две жени и дете се разминаха по чудо, след като дърво падна върху пейка в центъра на столицата
Летят част от строителни сгради, рухват дървета
Екстремни ветрове ще бутат дървета и покриви, колите опасно ще поднасят
Дървета са препречили пътища за селата
Към момента обстановката е спокойна
Хиляди останаха без ток, двама пострадаха от бурята в София Силен ураганен вятър причини неприятности в половин България. Хиляди останаха без ток, ав...
50-годишен бор падна върху къщата на Петър Милев от село Охрид, съобщиха от областната дирекция на МВР в Монтана. Силен вятър със скорост 72 км в час...
Панел на тераса се стовари върху детска площадка. Инцидентът е станал тази нощ в квартал Три Чучура в Стара Загора. За щастие по това време не е имало...
Множество сигнали за паднали дървета и клони са подадени след дъжда и силния вятър снощи. Това съобщиха от пресцентъра на Столична община (СО) и уточн...
Метеорит е паднал снощи в Средна гора. Това съобщиха жители на град Сопот пред TV7. Те и хора от близките села усетили как земята се разтресла, след...
Над 420 служители на Южноцентрално държавно предприятие участват ежедневно в премахването на повалена и повредена дървесина от обилните снеговалежи в...
Пловдив. "Нямаме изцяло затворени пътища или такива, които да не са били обработени. Преди снеговалежа превантивно бяха спрени тировете по магистралит...
Варна. Заради силния вятър през изминалата нощ са станали 14 инцидента с паднали дървета и клони във Варна. Това съобщи за „Фокус" Ирена Петричева от...
Монтана. Силна буря се разрази над Монтана към 14 часа в понеделник. Само за 20 минути над града се изсипаха по 33 л на кв. м., съобщиха от местната х...
Спасиха автобус с ученици, ТИР затвори "Прохода на републиката"