Времето поднася смъртоносен коктейл. В неделя ще е страшно

Опасен "метеорологичен коктейл" очаква Северна и Западна България, особено района на Русе в неделя, 4 януари.

След краткия зимен епизод в събота, времето прави рязък и опасен завой с мощно нахлуване на топъл въздух, придружено от ураганни пориви на вятъра.

Според последните анализи на Meteo Balkans, страната ще попадне под влиянието на класически фьон, който ще доведе до рязко затопляне, но цената за това ще бъде платена с екстремни ветрове.

Най-тежка се очаква да бъде обстановката в Дунавската равнина, Предбалкана и северните склонове на планините. Синоптичните модели прогнозират пориви, които на места могат да достигнат и надхвърлят 100-110 км/ч. За сравнение, скорости от такъв порядък са достатъчни за нанасяне на структурни щети по сгради, събаряне на стари дървета и преобръщане на лекотоварни автомобили.

Най-рискови райони са около София и Перник и части от Югоизточна България.

Въпреки че Meteo Balkans говорят за само "възможни дребни материални щети", реалността в градовете често е по-сурова.

Комбинацията от скорошното овлажняване (сняг/дъжд) и последващия бурен вятър създава идеални условия за падане на дървета с отслабена коренова система.

Съществува сериозен риск от:

· Откъсване на елементи от покриви и фасади (изолации, ламарини);

· Прекъсване на електрозахранването поради аварии по въздушната мрежа;

· Свличане на земни маси в планинските райони заради бързото снеготопене, предизвикано от топлия вятър.

Предупреждение към шофьорите

Пътната обстановка ще бъде усложнена не от лед, а от страничен вятър.

Шофьорите на камиони и леки автомобили трябва да бъдат изключително внимателни при излизане на открити участъци, виадукти и мостове (включително Дунав мост), където въздушната струя може внезапно да дестабилизира превозното средство.

"Желателно е гражданите да обезопасят всички подвижни предмети по тераси и дворове и да избягват паркиране под големи дървета", съветват експертите.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com