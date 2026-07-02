Бурята остави хаос: В София разчистват щетите

Екипите на Столичната община продължават работа по отстраняването на последствията от мощната гръмотевична буря и проливния дъжд, които връхлетяха София вчера следобед. Стихията остави след себе си десетки паднали дървета и клони, наводнени улици и подлези, както и временни прекъсвания на електрозахранването и градския транспорт в някои части на столицата.

По данни на Националния институт по метеорология и хидрология за кратко време над София са се изсипали между 15 и 30 литра дъжд на квадратен метър. Интензивният валеж и силният вятър създадоха затруднения в движението и доведоха до множество сигнали за инциденти в различни райони на града.Един от най-сериозните случаи е станал в градината срещу Военния клуб, където дърво се е стоварило върху пейка, на която са седели две жени и дете. По чудо тримата са се разминали без тежки наранявания, съобщава NOVA.

Само в рамките на няколко часа в Столичната община са постъпили около 100 сигнала за паднали дървета и клони, наводнени пътни участъци и подлези. Въпреки мащаба на бурята няма данни за тежко пострадали хора.

„Оставаме на терен, докато не разчистим всяка следа от бурята. Днес започва и възстановяването на щетите по общинската инфраструктура“, пише кметът на София Васил Терзиев в социалните мрежи.

По думите му общинските екипи са реагирали незабавно след първите сигнали и са работили до късно през нощта. В акцията са се включили и фирмите, ангажирани с поддръжката на зелената система и чистотата в града, които са работили съвместно с пожарната и доброволци.

Основният приоритет е бил освобождаването на ключови пътни артерии и места, където паднали дървета и клони са възпрепятствали движението. След това екипите са продължили работа по останалите сигнали, подадени от граждани

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