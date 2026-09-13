Бурята помете хотели, коли и плажовe. Елвиса показа какво става на Слънчака
Ураганен вятър откъсва покриви, наводнения заляха улици, поразен е културния символ във Варна
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Ураганен вятър откъсва покриви, наводнения заляха улици, поразен е културния символ във Варна
Две жени и дете се разминаха по чудо, след като дърво падна върху пейка в центъра на столицата
Най-опасни ще са явленията в Централния и Източния Предбалкан, а неустойчивото време ще се върне още в първите дни на юни
Частично бедствено положение и борба с водата цяла нощ
Коментарът му бе по повод случая, в който мълния удари софиянец вчера
По първоначални данни няма пострадали, но из града има много наводнени пътни участъци
Около връх Богдан се образувала т.нар. климатична супер клетка
Проливният дъжд затвори подлез "Гладстон", в него има локирани автомобили
Проливните дъждове, които валяха в Полша през уикенда, взеха жертви. Трима души са загинали, съобщава ТАСС. "Загинали са трима, а 16 души, включителн...
Порой превърна централните улици на Велико Търново в реки. Там се изсипаха над 21 литра на квадратен метър за едно денонощие, съобщава Нова тв. На н...
Потоп "удави" Сливен. Повече от час градът под сините камъни вали изключително силно. Около 15 минути дъждът беше примесен с градушка. Гръмотевици сп...
Силна градушка се изсипа в Пазарджик. Ледени потоци тръгнаха по улиците на града, разказват очевидци. Получени са няколко сигнала за наводнени призем...
Жълт код за обилен валеж и гръмотевични бури е обявен за 8 области в страната в петък. Той ще е в сила за областите Разград, Силистра, Добрич, Търгови...
Кран на ТЕЦ Варна е бил съборен от бурята в морската ни столица днес. Съоръжението се е стоварило следобед, съобщава "Петел" и уточнява, че за щастие...
Градушка се е изсипала над Карлово. Това съобщи кметът на града д-р Емил Кабаиванов пред "Дарик". Ледените късове с големина от 1-2 сантиметра са се и...
Евакуираха семейства от падащи къщи, общинари тръгнаха да оглеждат щетите Жителите на Мездра и Враца се разминаха на косъм от потоп. Хората изкараха...
София. Проливният дъжд, който започна вчера следобед, наводни няколко улици в столицата и Пазарджик. Силна градушка се изсипа в софийското село Мрамо...
Ню Йорк. Проливни дъждове се изляха над югозападните райони на САЩ. Две жени са починали в следствие на пороите. Редица щатски магистрали са затворен...
Бедствено положение в седем села в община Родопи, Пловдивско Проливните дъждове от изминалото денонощие, които в някои части на страната продължават,...