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Пороите в САЩ взеха жертви

Пороите в САЩ взеха жертви

Ню Йорк. Проливни дъждове се изляха над югозападните райони на САЩ. Две жени са починали в следствие на пороите. Редица щатски магистрали са затворен...

09 септември | 8:59
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